Daniela Celis demostró ser una madre muy trabajadora tras el nacimiento de las gemelas Laia y Aimé, que tuvo con Thiago Medina. La joven volvió a trabajar a los estudios de televisión muy pocas semanas después de haber tenido a sus hijas y hace unos días obtuvo un merecido descanso al asistir al Lollapalooza junto a Julieta Poggio.

Daniela Celis y Julieta Poggio

Pestañela habló de su rol como madre y trabajadora en la descripción de su última publicación en Instagram. “Después de un año. Hoy soy MADRE TRABAJADORA y MUJER. Gracias a Dios tengo la oportunidad de laburar de lo que me gusta, y tanto me costó conseguir! También rodeada de gente que amo, leal, compañera, amiga y ahora familia. Ni hablar de conocerlos a ustedes es un lindo regalo que me da la vida, ¿Qué más puedo pedir? GRACIAS UNIVERSO”, escribió.

Así fue el look de Daniela Celis para asistir al Lollapalooza

La panelista concurrió al evento junto a su amiga y madrina de una de sus hijas, Julieta Poggio. La morocha eligió un estilo Barbiecore con una camisa oversize denim fucsia intervenida en la espalda y sus largas botas con taco, combinando con la camisa, la rompió.

Daniela Celis

Daniela Celis

Daniela Celis

Daniela Celis completó su look con una cartera de mano y una gorra también rosa, que la hicieron lucir única durante todo el día.

