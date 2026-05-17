Daniela Christiansson llegó a Buenos Aires y Maxi López la sorprendió con un clásico argentino: la foto

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina revolucionó las redes. Este desembarco no es solo un cambio de país, sino el inicio de una nueva etapa familiar junto a su pareja, Maxi López, y sus hijos, Lando y Elle.

Para recibirlos, el empresario organizó una bienvenida muy especial con un clásico desayuno argentino. Es que, a partir de ahora, la mirada de los medios estará puesta en esta mudanza que promete combinar el máximo la familia ensamblada con Wanda Nara y los nuevos proyectos laborales en Buenos Aires.

Un agasajo bien tradicional para Daniela Christiansson

La bienvenida para Daniela Christiansson estuvo impregnada de las tradiciones más arraigadas del país, combinando la sencillez de los sabores locales con el afecto del reencuentro familiar. A través de las redes sociales, se pudo ver cómo la modelo fue agasajada junto a sus hijos, Lando y Elle, con un auténtico y abundante desayuno argentino, ideal para comenzar a habituarse a las costumbres.

Así recibió Maxi López a Daniela y sus hijos: un desayuno bien argentino

La mesa dispuesta para la ocasión incluyó un set de mate perfectamente preparado, acompañado por una cuidada selección de facturas tradicionales, entre las que destacaban medialunas rellenas de crema pastelera y los infaltables churros. Este gesto, cargado de simbolismo, buscó brindar a la modelo y a los niños una experiencia inmersiva inmediata en la cultura local, marcando un contraste perfecto entre el lujo internacional al que están habituados y los placeres más cotidianos de la vida en Argentina.

Así será la impactante casa en la que vivirá Daniela Christiansson

El nuevo entorno residencial que albergará a la pareja de Maxi López se destaca por sus comodidades y una ubicación estratégica en una de las zonas más cotizadas de la periferia residencial de Buenos Aires. Según se conoció en las últimas semanas, el empresario reservó una imponente mansión en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el mismo barrio privado donde también tiene su casa Wanda Nara.

Maxi, Daniela, Elle y Lando.

Tal como trascendió, la vivienda cuenta con amplios ambientes internos, una piscina de diseño, un extenso parque y espacios de grandes dimensiones concebidos meticulosamente para priorizar el confort y la comodidad tanto de la modelo como de Lando y Elle.

Las especificaciones inmobiliarias para el nuevo hogar de Daniela Christiansson y Maxi López reflejan un nivel de exigencia sumamente elevado, propio de los estándares más altos del mercado de alta gama y pensado para la dinámica familiar. El acuerdo inmobiliario, valuado en una cifra que supera ampliamente los 20 mil dólares mensuales —lo que representa más de 200 mil dólares anuales—, contempla un contrato mínimo de un año de duración.

Maxi López y "la sueca"

Entre los requisitos indispensables establecidos para concretar la operación se destacaba la necesidad de una propiedad importante con salida directa al agua, un mínimo de cinco dormitorios —ideales para la comodidad de Lando, Elle y los hermanos mayores— y una ubicación privilegiada dentro de los barrios más selectos del complejo.

Las imágenes del lugar que sefiltraron revelan un muelle propio con un sofisticado deck de madera que ofrece una vista panorámica excepcional hacia el lago interior y las islas circundantes, permitiendo además que, por primera vez, todo el entorno familiar comparta un mismo radar geográfico en un marco de absoluta privacidad.

Daniela junto a Elle y Lando

Más allá del lujo inmobiliario, todas las miradas están puestas en Daniela Christiansson. La modelo internacional se prepara para liderar esta nueva etapa familiar en Buenos Aires con la elegancia y el bajo perfil que la caracterizan. Enfocada en la crianza de sus hijos y en adaptar su estilo de vida europeo a las costumbres locales, Daniela se convierte en la gran protagonista de este hogar de ensueño.