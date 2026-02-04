Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, mostró el cambio en su cuerpo tras el nacimiento de su hijo

El 31 de diciembre Daniela Christiansson y Maxi López le dieron la bienvenida a Lando, su segundo hijo. La pareja recibió al bebé en Suiza, luego que el exjugador se hiciera presneta tras un largo periodo instalado en la Argentina, donde encabeza diversos proyectos laborales. A poco más de un mes de aquel feliz momento, la modelo mostró en redes sociales los cambios en su cuerpo post embarazo.

Daniela Christiansson y los cambios por su embarazo

En los últimos meses, el nombre de Daniela Christiansson tomó más relevancia luego de que Maxi López se instalara en la Argentina para ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe) con la conducción de Wanda Nara, lo que se convirtió en la dupla divertida de la televisión. Ante este panorama, la modelo como actual pareja de López se convirtió en una figura de interés en redes sociales.

En este contexto, Daniela se muestra muy activa en Instagram, donde además de demostrar el gran apoyo que tiene para su pareja y sus proyectos laborales, muestra diversos aspectos de su vida, atravesados por la maternidad. A finales de enero, celebró el primer mes de vida del pequeño con el día compartido también con su primera hija, Elle. La ausencia de Maxi López fue destacada por los usuarios.

Si bien el exfutbolista aseguró por diversos medios de comunicación que la familia completa se instalará en la Argentina, ya que durante el 2026 tiene diversos proyectos laborales, por el momento, la modelo y sus dos hijos continúan en Suiza y no han visitado al país. Es López quien cada cierto tiempo viaja para reunirse con ellos, por este motivo la distancia impide compartir momentos importantes.

Lo cierto es que Daniela se muestra en todo momento apoyando a su pareja con diversos posteos alentándolo en sus proyectos. Pero también, en la red sociale no duda en de mostrar su dinámica puertas adentro y luego de compartir sus primeros días como madre de dos niños pequeños, tras el nacimiento de Lando, este miércoles la modelo habló sobre los cambios que atravesó en su cuerpo tras el embarazo.

A poco más de un mes del nacimiento de su segundo hijo, la joven posó frente de perfil frente al espejo para mostrar la imagen que le devuelve. "Me faltan 8 kg para volver a mi peso inicial", indicó Daniela Christiansson. Y destacó que en este embarazo aumentó 22 kg. De esta forma, la modelo dejó en claro que su objetivo es volver a tener el peso con el que inició en el embarazo.