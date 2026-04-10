Así es el hotel de Maxi López y Daniela Christiansson en Ginebra: un emblema que mezcla el río con la ciudad

Maxi López y Daniela Christiansson encontraron en Ginebra un espacio que refleja la unión entre la serenidad del río y el movimiento de una ciudad. El hotel se presenta como un escenario donde el lujo clásico se combina con el diseño contemporáneo, ofreciendo una experiencia única en el corazón de Europa.

Emblema que mezcla río con ciudad: el hotel donde se alojan Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson eligieron un hotel que se convirtió en un emblema de la hospitalidad suiza. En la orilla del Ródano, el hotel donde se hospedan combina la tranquilidad del agua con la energía de la ciudad, mostrando un entorno que se destaca por su elegancia y confort. Los espacios amplios y su diseño lo posicionan como un destino que combina tradición y modernidad.

Maxi López y Daniela Christiansson junto a su hija

En los últimos días, el exfutbolista y su pareja compartieron distintas fotos en sus redes sociales donde se los vio disfrutando de unas vacaciones en Suiza. El lugar donde se hospedaron está ubicado en la orilla del río Ródano y combina elegancia clásica con detalles contemporáneos que se realzan por sus vistas.

Desde sus ventanales se puede contemplar el río y, en la distancia, las montañas que rodean la ciudad. Pero también a unos pasos podes encontrar distritos financieros y boutiques de lujo. Esta dualidad convierte al alojamiento de Maxi López y Daniela Christiansson en un punto de encuentro ideal para quienes piensan disfrutar en familia.

El hotel de Maxi López y Daniela Christiansson

A través de las publicaciones de la modelo se apreció cómo es la habitación en la que se está quedando ella junto al exdelantero y sus hijos. Esta suite se destacó por su cama de dos plazas junto a unos sillones en color oscuro. También se vieron paredes revestidas de espejos con cuadros de paisajes coloridos y algunos arreglos florales completaban la escena.

Maxi López y Daniela Christiansson disfrutan de unos días de descanso en Suiza

En las historias que compartió Daniela Christiansson en su cuenta de Instagram, se apreció el variado menú que ofrece su hotel. La experiencia culinaria es otro de los pilares que ofrece este lugar, con platos gourmet de autor hasta opciones más relajadas, ideales para compartir en familia. Además, se aprecian salones decorados con madera y una iluminación equilibrada que mantiene una estética clásica.

El hotel de Maxi López y Daniela Christiansson

El lugar que eligió Maxi López y su familia para alojarse tiene un nivel de exclusividad que se refleja en cada detalle. Una noche puede superar los 1.000 euros, dependiendo de la categoría de la habitación y los servicios incluidos. Este costo responde a la calidad de la atención personalizada, la ubicación estratégica y la sofisticación de sus instalaciones.

Cabe destacar que el hotel donde se están quedando el exjugador y Daniela Christiansson es un emblema que refleja la esencia del lugar. Su capacidad de integrar el río con la vida urbana, sumada a su propuesta de lujo y calidez familiar, lo convierten en un destino único. Este espacio brinda la posibilidad de disfrutar de la serenidad sin alejarse de la ciudad.

Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson eligen en Ginebra un espacio que refleja la esencia de su estilo de vida, donde el hotel se convierte en un emblema que mezcla el río con la ciudad. Con una ubicación privilegiada sobre la orilla del Ródano. Esta elección reafirma la importancia de un entorno que conecta naturaleza y modernidad.

VDV