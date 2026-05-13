Las mejores fotos de Daniela Christiansson y Elle en los Alpes suizos: piscina infinita, masajes relajantes y comidas típicas

Daniela Christiansson disfruta de los últimos días antes de instalarse en la Argentina y decidió compartir parte de esa etapa con sus seguidores en redes sociales. La pareja de Maxi López publicó un íntimo álbum familiar desde los Alpes suizos que rápidamente llamó la atención por sus paisajes y la estética relajada del viaje.

Daniela Christiansson en los Alpes Suizos

“Bienestar, montañas, silencio y momentos preciados en familia”, escribió Daniela Christiansson junto a las imágenes donde resumió una experiencia completamente enfocada en la naturaleza, el descanso y la conexión familiar.

Piscina infinita, paisajes nevados y momentos en familia

Durante su estadía en Six Senses Crans-Montana, Daniela Christiansson mostró distintos rincones del exclusivo resort rodeado por los Alpes suizos. Entre las fotos más destacadas se la pudo ver disfrutando de una piscina infinita con las montañas de fondo, una de las postales que más repercusión generó entre sus seguidores.

Elle disfrutando de la experiencia junto a Daniela Christiansson

También compartió imágenes de un impresionante puente entre los árboles y distintos paisajes naturales cubiertos de nieve. En otra de las imágenes aparece junto a Lando, dejando ver algunos de los momentos familiares que vivieron durante la escapada. La modelo también dejó ver parte de la habitación donde se hospedó, incluyendo una enorme tina donde posó Elle y espacios diseñados para el descanso absoluto.

Spa, yoga y comidas típicas

Además de los paisajes, Daniela Christiansson mostró algunas de las experiencias wellness que disfrutó durante el viaje. En las imágenes se pudo ver una mesa de masajes, espacios de spa y un mat de yoga preparado para las actividades de relajación.

Las comidas de Daniela Christiansson en los Alpes Suizos

También hubo lugar para la gastronomía típica de la región. Daniela Christiansson mostró algunas de las comidas que disfrutó durante la estadía, sumando otro detalle a una experiencia que combinó relax, montaña y tiempo en familia. Así, mientras comienza la cuenta regresiva para su llegada a la Argentina, la modelo aprovechó para disfrutar de unos días de desconexión total en uno de los destinos más exclusivos de los Alpes suizos.