Maxi López se encuentra en Buenos Aires desde hace varios días, desde que decidió armar sus valijas y tomarse un avión para acompañar a sus hijos, en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, quién ahora se encuentra en Estambul, Turquía con cuatro de sus cinco hijos por el regreso de Mauro Icardi al equipo del Galatasaray.

Sin embargo, lo que llamó la atención es Daniela Christiansson, su pareja y madre de su primera hija Elle, no acompañó al exfutbolista para visitar a su familia y dieron lugar a fuertes rumores de una crisis. Maxi, por su parte negó rotundamente lo que se empezó a decir entorno a su novia, quién el día de hoy festejó una fecha muy especial por los cuatro meses de vida de su pequeña niña.

Maxi López y Daniela Christiansson

La tierna publicación de Daniela Christiansson por el cumple mes de su hija Elle

Desde Instagram y evitando mostrar el rostro de Elle, la modelo sueca compartió unas postales junto a la nena, en donde se aprecia un un desayuno y un cártel con la fecha ''31/07/23'' y escribió en inglés: ‘’Me estoy poniendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo’’, empezaba el texto, para luego incluir a Maxi López: ‘’Pero somos padres increíblemente afortunados de tener una niña tan hermosa y divertida’’, escribió Daniela muy emocionada, para luego agradecer.

Daniela Christiansson y su hija Elle

Antes de finalizar la tierna publicación, la flamante madre contó cómo fue un poco de su última semana: ‘’Esta última semana pasó tan rápido que no publiqué nada. Fue una semana intensa, como siempre, cuando vuelves a casa siempre hay tantas cosas que hacer’’, explicó sobre su rutina diaria.

Y sumó: ‘’Me hicieron las vacunas de Elle, el control veterinario de Kika, el trabajo, etc. Y el clima en el Reino Unido es tan triste que no me he sentido realmente inspirado’’, cerró Daniela Christiansson su posteo, sobre lo difícil que habrán sido sus últimos días y sin la presencia de Maxi López.

