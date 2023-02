Daniela Christiansson ya está en la recta final de su embarazo. Y, como toda futura madre entusiasmada, pasa su tiempo planificando la llegada de su bebé.

Por eso, la pareja de Maxi López salió a comprarle ropita a su hija para que no le falte nada cuando nazca.

"Sobre hoy: Compras de bebé", escribió Daniela Christiansson en una Historia de Instagram.

También, la modelo realizó un posteo en el Feed con una foto donde se la veía junto a todas las compras que realizó. Además de ropa y mantitas para la beba, se eligió algo muy práctico para ella: un almohadón para amamantar. "Cosas para bebés. ¿Hay algo más lindo para comprar?", señaló la futura mamá.

Daniela Christiansson a punto de ser mamá: "Me preparo física y mentalmente"

Daniela Christiansson y Maxi López transitan el octavo mes de su primer embarazo. La feliz pareja pronto tendrá en sus brazo a la hija que esperan fruto de su romántica relación.

En las últimas horas, Daniela Christiansson abrió su corazón y expresó los más íntimos sentimiento que se le mezclan al saber que pronto se concretará su deseo de ser madre y de paso, hace una reflexión sobre todos los cambios que ha transitado su cuerpo para darle vida a un nuevo ser.

Daniela Christiansson.

Para Daniela, este es su primera hija, lo contrario ocurre con Maxi López, quien es padre de tres hijos, nacidos bajo su matrimonio con Wanda Nara.

"Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo pero: Ya he ganado 15 kg en 7 meses. Tengo marcas que no desaparecen. Tengo varicosas, tengo celulitis. Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo acidez, tengo hinchazón. No me siento cómoda sentada, acostada o de pie. Me duele el cuerpo, todo pesa, tengo complicaciones. A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nervioso y llorar. ¡Y paso!", expresó Daniela Christiansson como el lado B de su embarazo.

Daniela Christiansson.

"Pero honestamente, todo esto no me molesta ni me deprime. Todo es normal y todo estará bien. Acepto y abrazo todo esto con amor.

Me preparo física y mentalmente, me educo, leo y aprendo mucho, me siento fuerte y positiva", reflexionó la pareja de Maxi López desde su cuenta de Instagram.

"Estoy feliz embarazada, estoy llena de amor y se lo paso a mi bebé. La experiencia más bonita que me espera y sin duda aún más difícil que el embarazo pero no me asusta, realmente no puedo esperar. Porque mi mente es más fuerte que cualquier cosa. Estoy en calma", dijo Daniela Christiansson.