Daniella Mastricchio pasó una infancia llena de éxito, fama, y buena economía. Desde los 4 años, inició su camino en el mundo del espectáculo, participando en castings y realizando publicidad a los 7. A los 11, se destacó en Chiquititas, la exitosa telenovela argentina de Cris Morena que marcó una época. Sin embargo, tras el fin del contrato, la realidad golpeó con fuerza, y la vida de Daniella cambió radicalmente.

Daniella Mastricchio

En una entrevista con Alejandro Fantino en La Última Cena, la actriz compartió su experiencia post-Chiquititas, revelando que a los 14 años tuvo que trabajar en una heladería para sobrevivir. La fama que la acompañó durante cuatro años desapareció, y con ella, el apoyo de su propia familia: "Mi propia familia me dio la espalda y a los 14, tuve que trabajar en una heladería para poder comer".

Salir de la fama resultó más difícil de lo que parecía. La transición post-Chiquititas llevó a Daniella a sentir vergüenza y a perder no solo su estatus sino también el apoyo de sus seres queridos. La actriz describió cómo el final de la telenovela marcó el fin de su familia: “Cuando terminó Chiquititas se terminó la familia. Me quedé sola, en el momento que más necesitaba contención, en el momento que yo más necesitaba la familia, el amor. La pasé muy mal, de hecho por eso estuve muy alejada, siempre muy bajo perfil, pero dándome hasta vergüenza”.

Las razones que ayudaron a Daniella Mastricchio para superar su difícil situación

Daniella Mastricchio de niña

Sobrellevar esta situación fue un desafío. Daniella, años después, buscó ayuda en terapia para procesar lo vivido: “Tuve que trabajar todo esto porque yo no hice más que ser una niña, trabajar y disfrutar de lo que hacía. Punto. Me tuve que tomar los tiempos también como para procesar todo esto. No le podía ni poner palabras a lo que me pasaba. Yo me sentía culpable de todo lo que sucedía, que mi familia no estuviera”. Las divisiones familiares persistieron, pero eventualmente logró reconciliarse con su padre antes de su fallecimiento. “Mi papá ahora está fallecido. Falleció el año pasado, pero pude saldar las cosas”, reveló.

La música se convirtió en la vía para expresar sus experiencias. Después de Chiquititas, Daniella encontró en sus canciones una forma de darle voz a su vida. “Después de Chiquititas es como jugar en primera, ¿viste? Entonces era como que ‘no vas a poder, te vas a quedar sola’. Eso era lo que con lo que yo me crié. Entonces tuve que pensar. Toda mi vida trabajé desde que tengo cuatro años. Nunca dejé de trabajar, jamás”, contó.

Daniella Mastricchio contó que su dura experiencia de vida generó en ella una desconfianza hacia las personas. "Uno lo que más espera de las personas que más te deben amar es que te amen, ¿no? Después entendí con el paso de los años, que cada uno tiene su manera de amar. Cuando te dicen te amo es real", cerró.

SDM