Darío Barassi está atravesando una semana muy difícil luego de que tuviera que dejar por un tiempo su programa "Ahora Caigo" y las grabaciones de su nuevo reality junto a Wanda Nara para priorizar su salud.

Hace algunas semanas, el humorista reveló en sus redes sociales que comenzó a realizarse distintos preoperatorios por dos cirugías: "Me tengo que operar lamentablemente... No es grave ninguna de las dos cosas; todo tranca. Pero la operación del pólipo me obliga a estar en silencio absoluto... en silencio absoluto aproximadamente un mes".

Pero eso no fue todo, ya que el conductor de ElTrece subió otro posteo a su cuenta oficial de Instagram este domingo 24 de marzo en donde compartió con sus seguidores que las cirugías serán el próximo martes 26 de marzo.

"2 días para cirugía Polipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, 7 de poco esfuerzo abdominal. Mátenme", escribió Darío Barassi en sus historias mientras se mostraba preocupado. Por último, el humorista agregó: "¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?".

De qué se tratan las dos cirugías que necesita Darío Barassi

La primera cirugía, que es por el pólipo que tiene en sus cuerdas vocales, es una microcirugía que requiere anestesia general y demora aproximadamente 20 minutos. A pesar de ser un procedimiento sencillo, el postoperatorio es muy complicado, ya que no va a poder hablar.

La otra cirugía que necesita Darío Barassi es un poco más complicada, porque el cirujano debe localizar la hernia y extirparla o reintroducirla en el abdomen. Sin embargo, se espera una recuperación total en apenas 2 o 4 semanas.

