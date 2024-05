La China Suárez se encuentra grabando un nuevo proyecto, lo que la lleva a viajar constantemente. La artista suele estar acompañada por sus hijos, al menos la mayoría de ellos. En esta ocasión, fueron Magnolia y Amancio, los hijos de su relación con Benjamín Vicuña. La pequeña lucía un espectacular atuendo total black.

Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña

Así fue el look de Magnolia Vicuña junto a la China Suárez y Amancio Vicuña

Recientemente, la actriz preocupó a sus seguidores porque se fracturó la nariz en u rodaje: "Bueno, en un accidente boludo me fracture la nariz. No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mi". Ahora, la actriz sorprendió y subió un par de fotos en la nieve en el que se encuentra con sus dos hijos.

Magnolia Vicuña lucía un atuendo total black pare disfrutar del día. La pequeña llevaba una campera de nieve negra y unos pantalones del mismo material, junto con un suéter celeste apenas visible debajo de la campera, y complementó su outfit con un gorro del mismo tono. Además, la hija de La China Suárez llevaba unas botas plateadas que combinaban con el lugar en el que estaba junto a su madre y Amancio Vicuña.

