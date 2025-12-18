Esteban Lamothe abrió su corazón en el programa Otro Día Pedido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, al ser consultado sobre su vida personal y sus planes familiares. En un momento de la charla, lejos de esquivar la pregunta, el protagonista de Envidiosa (Netflix) puso un límite claro a la posibilidad de tener más hijos.

Esteban Lamothe hizo declaraciones sobre la paternidad

La decisión de Esteban Lamothe sobre su paternidad con Débora Nishimoto

En diálogo con Mario Pergolini, Esteban Lamothe, que ya es padre de un hijo, reveló que "no está activamente buscando agrandar la familia" y que, si llegara a hacerlo, se fijó un tope de edad: no más allá de los 52 años. “Si tengo uno a los 52, cuando tenga 18 voy a estar con 70… y sería complicado”, explicó el actor.

La declaración no fue solo una reflexión sobre el paso del tiempo, sino también una expresión de prioridades personales y de cómo ve su propio rol como padre en el futuro. Aunque no descartó por completo la idea de volver a ser padre, su postura dejó en claro que no se trata de una decisión que esté en sus planes inmediatos: "No va a ser este año, pero mí límite son los 52".

El actor reflexionó acerca del paso del tiempo y las prioridades de la vida

La reacción de Débora Nishimoto y la relación que consolidan

La actriz Débora Nishimoto, pareja de Lamothe y con quien comparte parte de su vida desde que se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, tomó la declaración con humor. El actor contó que, cuando le comunicó su límite de edad, ella no respondió con ninguna crítica ni tensión, algo que él mismo destacó como señal de una relación basada en la confianza y la libertad para expresar deseos personales. "Cuando se lo dije, no me dijo nada", reveló el artista.

Además de su vínculo romántico, la relación entre Lamothe y Nishimoto avanzó como un proyecto compartido que combina lo afectivo y lo familiar. La pareja mostró en distintas entrevistas y redes sociales que disfrutan de su tiempo juntos, con actividades cotidianas que reflejan complicidad y afinidad más allá de la pantalla.

En entrevistas anteriores, Lamothe había hablado sobre cómo se conocieron en el set de grabación, cómo evolucionó la amistad hacia un vínculo amoroso y la forma en que eso influyó en la vida personal de ambos.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto más juntos que nunca

Con 48 años y un recorrido que combina teatro, cine y televisión, Lamothe se muestra cómodo hablando de su intimidad sin filtros, y esta nueva declaración sobre la paternidad es apenas un ejemplo de eso.

BR