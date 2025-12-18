Christian Petersen pelea por su vida: está internado en estado crítico en Neuquén

Christian Petersen e encuentra internado en una clínica de Neuquén. Según informaron, el reconocido Chef permanece en estado crítico y “pelea por su vida”, después de sufrir una grave descompensación cardíaca durante una excursión en la Patagonia.

Christian Petersen se encuentra en estado crítico

En horas del mediodía, desde Puro Show informaron que el hecho habría ocurrido mientras Petersen participaba de una excursión de ascenso al volcán Lanin, en la provincia de Neuquén. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Christian Petersen.

Los medios de San Martín de los Andes explicaron que Petersen realizaba la excusión hasta que la guía notó que no se encontraba en buenas condiciones y pidió ayuda a los guardaparques. De inmediato se activó el protocolo de rescate y el chef fue trasladado, sedado, al hospital de Junín de los Andes. Una vez que lograron estabilizarlo, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Dr. Ramón Carrillo, en la Ciudad de Neuquén, debido a la complejidad que requería su atención.

Si bien no hubo un parte médico oficial, trascendió que el estado de salud de Christian Petersen sería crítico y presentaría una falla multiorgánica. Las próximas horas serán cruciales para saber cómo evoluciona el cuadro y su complejo estado de salud.

La familia de Christian Petersen

Christian Petersen tiene 56 años y es uno de los chefs más reconocidos del país. Sin embargo, su gran salto a la popularidad se dio hace algunos años, gracias a su incursión en el mundo de la televisión. Allí, formó parte del recordado “El gran premio de la cocina”, junto a Carina Zampini.

Christian Petersen en El Gran Premio de la Cocina.

Su llegada a la televisión, también significó un gran cambio en su vida personal. Siendo parte del jurado de dicho programa, conoció a Sofía Zelaschi, que comenzó como una participante más y terminó convirtiéndose en su esposa el pasado mes de abril. En la actualidad, ambos decidieron mudarse a San Antonio de Areco.

Christian Petersen y su esposa, Sofía Zelaschi.

De momento, el estado de salud de Christian Petersen es reservado y se aguarda por un parte médico oficial. La preocupación en torno a su cuadro es muy importante, por lo que las próximas horas serán determinantes para saber cómo avanza.