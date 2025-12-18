Maru Botana habló de la denuncia contra su marido y confirmó el acuerdo: "No lo puedo creer. Ya arreglé todo"

En las últimas horas, Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá, se están enfrentado a una grave acusación judicial en su contra. Una exempleada de sus locales de gastronomía denunció al empresario -e indirectamente a ella también- por deudas salariales, acoso y hostigamiento. En este marco, la famosa pastelera habló con Desayuno Americano (América TV) del presunto acuerdo extrajudicial al que habría llegado con la parte demandante. Además, lanzó unas fuertes palabras contra la extrabajadora tras haberse filtrado el caso en los medios.

El marido de Maru Botana fue denunciado por una exempleada

Esta semana, Ángel de Brito expuso la delicada situación judicial que están atravesando Maru Botana y su esposo tras ser denunciados por una mujer que trabajó en uno de sus locales de gastronomía. “Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y, particularmente, contra Bernardo Solá, el esposo de Maru, por acoso y hostigamiento laboral”, explicó el periodista en LAM.

Maru Botana | Twitter

Ante esta situación, en el escrito que leyó el conductor se habría constatado que tanto la exjurado de Bake Off como su compañero de vida, habrían resarcido económicamente a la parte acusadora. “La actora, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”. Asimismo, afirmó: “Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho, y en su efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora”.

Como era de esperarse, la prensa recurrió a la palabra de la acusada para que brinde su testimonio acerca de estas denuncias. Es por ello que en el ciclo que conduce Pamela David en América TV, Luis Bremer reveló un diálogo por WhatsApp que mantuvo con la empresaria donde lanzó duras críticas a la mujer y defendió el honor de su familia.

Maru Botana y Bernardo Solá | Instagram

Maru Botana se defendió de las acusaciones

Abordando la noticia que sacude de lleno a Maru Botana y a Bernardo Sola, la cocinera mantuvo un intercambio de chats con el periodista de Desayuno Americano y arremetió contra la mujer. “Tengo muchísimos empleados, Luis. Esta chica es mala persona. Ya está todo en manos de los abogados”, disparó tajante.

Para comprobar la veracidad de estos dichos, colocó al aire un audio donde se la escucha con mucho enojo por estas presuntas “difamaciones” en su contra: "Es una basura, no lo puedo creer".

Cabe destacar que la liquidación de este acuerdo económico se resolvió en ser depositado en tres cuotas, mientras que se desestimó la cuestión vinculada al presunto “hostigamiento y acoso laboral”. “Está de moda hablar mal de los jefes”, señaló en otra entrevista que concedió en Puro Show (eltrece).

Por el momento, el expediente de la denuncia, que fue presentado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47, sigue su curso. En paralelo, Maru Botana recurrió al cuerpo de abogados para desmentir estas afirmaciones en contra de su marido, como así también limpiar su nombre y el de su familia en los medios de comunicación.

NB