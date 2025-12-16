Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en Secreto en la montaña: la gran historia de amor que llega al teatro

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe son dos actores reconocidos y queridos por el público. Ambos demostraron en varias ocasiones que siempre buscan desafiarse e ir por proyectos que muestren su versatilidad. Por esta razón, los artistas aceptaron ser parte de la versión teatral de Secreto en la montaña en 2026.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, los elegidos para el debut teatral de Secreto en la montaña

Las obras teatrales y espectáculos que se preparan para estrenar en 2026 prometen deslumbrar con diferentes propuestas. Una de ellas es Secreto en la montaña, la adaptación teatral de la icónica película de amor llega al escenario argentino con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe como protagonistas.

Los actores prometen una intensidad escénica excepcional bajo la dirección de Javier Daulte y el libreto de Marcos Carnevale. En la piel de estos icónicos personajes, ambos deberán narrar un romance entre dos hombres en una época donde se veía como algo prohibido.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña

Tal como ya se sabe, la obra contará con una producción de primer nivel y estará ambientada en Estados Unidos. Al igual que la exitosa película estrenada en 2005, se basará en la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. Entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y cuestionado para la época.

Además de las interpretaciones protagónicas, Secreto en la Montaña contará con la trayectoria de Javier Daulte en la dirección, quien podrá aportarle ritmo narrativo y una mirada sensible al guion sin perder la cercanía con el público. La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes no dudaron en apostar por una versión conmovedora y actual de este clásico largometraje.

Esteban Lamothe, Javier Daulte y Benjamín Vicuña

"Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso", aseguró Javier Daulte, quien ya prepara junto a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe esta obra teatral para mayo de 2026.

En este sentido, agregó: "Jack y Ennis son dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional. No se lo propusieron, amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa".

De esta manera, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán Secreto en la montaña en mayo de 2026. La gran historia de amor que llega al teatro promete reflejar el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo.

La respuesta de Benjamín Vicuña a la entrevista de la China Suárez: del "Me parece muy patético" a la advertencia sobre su paciencia

Benjamín Vicuña respondió a la entrevista de La China Suárez y lo hizo de manera directa. A diferencia de otras ocasiones, en las que se mostró contemplativo y calmado, en esta ocasión decidió hablar sin filtros, incluso deslizando una advertencia sobre todo lo que está sucediendo con su ex pareja.

Quienes fueron a buscar su palabra fueron los noteros de SQP, el programa de Yanina Latorre. Ya de entrada, el actor dejó en claro su agotamiento y sorprendió a todos por el tono que utilizó. “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”. Luego, calificó toda esta etapa de exposición por parte de la China Suárez como “Muy triste, súper triste”.

Benjamín Vicuña

Seguido a estas primeras palabras, la charla se centró en las declaraciones de la actriz que hacían referencia directa a su relación, aquellas en las que explicó que se sintió “bajo tierra” y “no amada”. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento”, dijo en un primer momento, con un tono más conciliador, aunque de inmediato aclaró que no iba a ahondar en el tema por el pudor que le daba, sobre todo por sus hijos. “Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”, cerró.