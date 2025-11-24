Qué es de la vida de Débora Nishimoto, “la china” de Envidiosa: cocina, nuevos proyectos y un famoso noviazgo que crece

Débora Nishimoto, recordada por su papel en Envidiosa, la serie de Netflix, atraviesa un presente marcado por la cocina, nuevos proyectos y un noviazgo que crece. Su recorrido artístico y personal se expande más allá de la ficción, con propuestas que la vinculan al cine y a la cultura japonesa. Además, suma iniciativas gastronómicas que rescatan tradiciones familiares.

Débora Nishimoto, “la china” de Envidiosa, se abre camino entre nuevos proyectos

Débora Nishimoto

Desde su aparición en la destacada serie, la actriz cautivó al público argentino y se convirtió en una figura reconocida. Su personaje, Nei, fue la tercera en discordia entre los roles de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, pero lejos de generar rechazo, logró el cariño y el apoyo por parte de muchos espectadores.

El rol de Débora Nishimoto en la trama de Envidiosa se cerró en la segunda temporada, y aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que no estará en la tercera entrega. Sin embargo, su carrera sigue en movimiento. Según IMDb, la actriz está trabajando en “Malón”, una nueva película española donde interpretará a Delta, un personaje que promete mostrar otra faceta de su talento.

Débora Nishimoto, Esteban Lamothe y Griselda Siciliani

Además de la actuación, la joven está desarrollando proyectos vinculados a la cocina japonesa, una tradición que forma parte de su historia familiar. Nacida en Buenos Aires y descendiente de japoneses, creció rodeada de costumbres. En varias entrevistas mencionó su interés por la gastronomía como espacio de encuentro y memoria.

El romance creciente entre Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

Otro aspecto que captó la atención de los seguidores de Débora Nishimoto es su relación con Esteban Lamothe, con quien compartió escenas en la serie y luego comenzó una relación fuera de la ficción. El vínculo se consolidó con el tiempo, y aunque ambos mantienen un perfil bajo, fueron vistos juntos en distintos eventos y viajes.

Por otro lado, la actriz también posó para distintas revistas, donde se la vio en producciones que combinan moda y cultura japonesa. Su estilo, marcado por una estética sobria y cuidada, se convirtió en parte de su identidad pública. En sus publicaciones, se destaca la mezcla entre lo contemporáneo y lo tradicional, con guiños a su ascendencia y a su formación como bailarina.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

