Después de años de esfuerzo y acompañamiento, Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe se mostraron orgullosos por el nuevo logro de su hijo, Luis Ernesto. El nene, que el pasado lunes 8 de diciembre cumplió 13 años, terminó la escuela primaria y sus papás compartieron una tierna foto que sorprendió a sus seguidores.

El increíble antes y después de Luis Ernesto, el hijo de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe: "Secundaria allá vamos"

Orgullosos porque su hijo cerró una etapa escolar, Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe posaron junto a su hijo, Luis Ernesto, y conmovieron a sus seguidores. Tras compartir una foto de los festejos en el colegio, los artistas sorprendieron a sus fanáticos al revelar cómo creció el nene de 13 años.

La imagen que compartieron en sus historias de Instagram no tardó en generar repercusión y cosechó cientos de "me gusta" y mensajes de cariño. Muchos usuarios destacaron no solo el crecimiento de Luis Ernesto, sino también el vínculo que mantienen la actriz y el actor a pesar de haberse separado en 2017, luego de diez años en pareja. Lejos de los conflictos mediáticos, ambos lograron construir una relación armoniosa, siempre priorizando el bienestar de su hijo.

Fieles a su estilo, los actores eligieron mantener un perfil bajo en lo que respecta a la vida privada del nene. A lo largo de los años, fueron pocas las veces que compartieron imágenes de su crecimiento, lo que hizo que este "antes y después" resultara aún más impactante para sus seguidores, que pudieron ver cuánto cambió desde sus primeras fotos de bebé.

Con el paso del tiempo, Luis Ernesto creció rodeado de amor, acompañamiento y respeto, valores que sus padres, Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe, transmiten tanto dentro como fuera de las redes. Este nuevo paso marca el cierre de una etapa clave y el comienzo de otra llena de desafíos, aprendizajes y experiencias nuevas como es la secundaria.