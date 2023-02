Delfina Gerez Bosco habló de su escandalosa separación de Fernando Beni

La separación de Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni fue una de las más escandalosas del último tiempo en el mundo del espectáculo porque había muchos rumores de infidelidad y también se juntó con la relación que empezó la conductora con Martín Coggi.

Luli Fernández, en Socios del Espectáculo, contó que habló con Delfina sobre la separación con Fernando y su reciente relación con Martín, los dos revolucionaron El Hotel de los Famosos.

“Hablé con los dos. Ella me dijo ‘cuando entré al hotel me di cuenta lo triste que estaba y lo infeliz que era. Con Martín nos hicimos muy amigos y con el tiempo me di cuenta cuánto me gustaba’”, dijo la panelista sobre lo que charló con la conductora.

"Ella me asegura que no vivía más con Fernando al momento de entrar al hotel, me dijo ‘ya no vivíamos juntos”, contó sobre lo que habló con Delfina con respecto a los rumores de infidelidad.

Delfina Gerez Bosco habló de su escandalosa separación con Fernando Beni

Luli también se comunicó con Fernando para tener su versión de los hechos. “Él me dice ‘yo vivía bajo el mismo techo con ella, de hecho estoy viendo y resolviendo mi situación habitacional’, él se va del departamento cuando ella sale del hotel”, dijo la panelista sobre lo que le dijo el ex de Delfina.

