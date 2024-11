Darío Barassi sufrió una terrible pérdida en el 2023, de esas que no te recuperas fácilmente. El conductor tuvo que despedir a su mamá, debido a una enfermedad terminal, y lo contó a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Este martes, se cumple un año de su ausencia, y él no quiso pasarlo por alto. Por el contrario, le dedicó un desgarrador mensaje que provocó las lágrimas de sus fanáticos, quienes intentan apoyarlo en todo.

El desgarrador mensaje de Darío Barassi ante la ausencia de su mamá: "Me duele profundo"

A través de su cuenta de Instagram, Darío Barassi compartió tiernas imágenes de su mamá. El conductor siempre prefirió mantener un perfil bajo respecto a su familia, al punto de no mostrar el rostro de sus hijas ni compartir habitualmente momentos con su pareja o hermanos. Sin embargo, en esta ocasión especial, decidió mostrarle a sus seguidores los momentos más lindos que vivió con la mujer que le dio todo. Para eso, escribió una triste dedicatoria.

"Mañana primer año, que parecen miles, y que parece un día. Que se yo. Que hay q soltar, que vive en vos, que la tenés que sentir, que la tenés que dejar descansar. Que se yo. Básicamente, no sé, no sé", comenzó Barassi. De esta manera, fue mostrando postales abrazado con su mamá, y sus hermanos. Algunos eran de cuando eran chicos, y cómo crecieron todos juntos, llenos de amor y cariño.

En esa línea, continuó: "Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo pero la siento cerca, la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mi. Te amo viejita. Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles 'Se bajo alguien muy importante de este tren frenen un rato'. Me lo digo a mí mismo, hago que mi mundo pare y te pienso, te siento, te escucho y te veo. Estás radiante, ya querías soltar ese cuerpo enfermo y ser eterna".

Finalmente, cerró: "Merecido descanso, madre mía. Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos, viejita querida, te contaré del laburo que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas, y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre. ¿Sabes? Un poco tuyo vive en mí, eso también es eterno. Por suerte. Te adoro mamá. El gorito". El conductor mostró fotos de la mujer con su nieta, y lo feliz que era con ella.

Darío Barassi recibió el cariño de sus amigos, familia y seguidores, que no dudaron en comentarle la publicación. Si bien él logró conseguir grandes trabajos, como Love is Blind y una nueva serie en Disney +, el conductor no oculta el dolor que carga todos los días por la pérdida.

A.E