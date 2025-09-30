La desopilante confusión de Susana Giménez con Luck Ra en los Martín Fierro 2025: la respuesta del cantante

Susana Giménez protagonizó un divertido momento en los Martín Fierro 2025 cuando mencionó mal el nombre artístico de Facundo, más conocido como Luck Ra. A los pocos minutos, el video se volvió viral en las redes sociales y el artista reaccionó a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

La reacción de Luck Ra al ver que Susana Giménez se confundió y dijo mal su nombre en los Martín Fierro

Anoche se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro 2025 y Susana Giménez ganó en la terna Mejor labor en conducción femenina. Al subirse al escenario, la diva se mostró agradecida con el público por acompañarla en su regreso a la pantalla chica en 2024.

Además, recordó que durante su living pasaron grandes artistas de la escena musical actual. Fue en ese instante en que la conductora comienza a nombrar a los invitados y, fiel a su estilo, se confunde y dice mal el nombre de Luck Ra. “El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau… ¿Cómo? Luck Ra… a ese…", expresó Susana generando risas en el salón del Hotel Hilton, donde se realizaba la transmisión en vivo para Telefe.

Acto seguido, se disculpó con el joven y le aseguró que no lo hizo de manera intencional: "Perdóname, Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre”. Este incómodo, pero a la vez insólito momento fue la gran perlita de la noche y por eso los usuarios de las redes sociales no dudaron en compartirlo. Tanta fue la repercusión que tuvo el clip que llegó al jurado de La Voz Argentina y, lejos de enojarse, le respondió de una particular manera.

Luck Ra utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para subir una imagen de Bart Simpson junto a Hugo, su gemelo malvado, y hacer la comparación con la confusión de Susana Giménez: “Luck Ra / Ruckau”. Con su simpatía y personalidad cercana, que suele mostrar en cada gala del reality musical, el artista cordobés dejó en claro que, al igual que los invitados a la ceremonia, le causó gracia la equivocación de la estrella y que no hubo enojos de su parte.

La respuesta de Luck Ra a Susana Giménez

Sus fanáticos se unieron al nuevo apodo que le puso Susana y comenzaron a llamarlo así. "Se acercó bastante", opinaron algunos, mientras que otros le pidieron que se cambiara el nombre artístico, ya que la "queen" lo bautizó. Lo cierto es que el posteo obtuvo más de 400 mil visualizaciones y cientos de mensajes, entre ellos el de Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina, que comentó: "Jajaja".

Cabe recordar que este año, Luck Ra debutó en la pantalla chica y su desempeño frente a cámaras atrapó a la audiencia desde un primer momento. Para muchos, se trata de una gran revelación que podría estar nominado en 2026 en esta categoría además de estar en la terna que premia al Mejor jurado de reality.

De esta manera, la desopilante confusión de Susana Giménez con Luck Ra en los Martín Fierro 2025 generó la rápida respuesta del cantante, quien con humor comparó su "nuevo" nombre con el hermano malo de Bart Simpson, demostrando así que también se lo tomó con humor.