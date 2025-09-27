A sus 84 años, Palito Ortega homenajea a Evangelina Salazar, sus hijos y sus nietos: "¿Vieron hasta dónde llegó el abuelo?"

Este viernes, Palito Ortega fue galardonado en el Palacio Libertad al ser declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación. Tras este nuevo reconocimiento como uno de los artistas más importantes del país, el cantautor le brindó unas sentidas palabras a su compañera de vida, Evangelina Salazar. Todo quedó registrado en la cámara de Luciana Salazar, sobrina de la pareja, quien compartió los detalles de esa emotiva jornada en su cuenta personal de Instagram.

Palito Ortega es homenajeado y él le pasa los méritos a Evangelina Salazar

Palito Ortega y Evangelina Salazar se conocieron durante el rodaje de la película “Mi Primera Novia", en 1965. Dos años más tarde, decidieron pasar por el altar consagrándose una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Juntos formaron una numerosa familia con seis talentosos herederos; todos ellos vinculados a alguna rama artística. El longevo cantante logró atravesar generaciones y ganarse el cariño del público con sus alegres presentaciones y repertorio musical.

El Auditorio Nacional del Palacio Libertad, en el corazón del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, se vistió de gala para rendirle tributo. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación bajo el título 'El Esencial: Palito Ortega. Homenaje al Rey', congregó a destacadas personalidades del mundo del arte y la cultura, así como a un público entregado que ovacionó al ícono musical. Una vez que recibió el nombramiento por su vasta trayectoria, el intérprete no quiso dejar de reconocer la labor de su esposa, quien fue un sostén fundamental en su vida.

“Tuve por suerte, por un regalo de Dios, una mujer que me acompañó y tuvo una paciencia única. También quiero agradecer a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos. Hoy puedo decirles: ‘¿Vieron hasta dónde llegó el abuelo?’”, dijo visiblemente emocionado. Evangelina, por su parte, sonreía radiante ante los cálidos aplausos al escuchar su nombre, mientras recibía un ramo de flores de colores. “Ella, la ´Eva´ más linda”, escribió Luciana Salazar que registró todo con el lente de su teléfono celular.

Evangelina Salazar | Instagram

Rodeado de su familia, incluyendo a Evangelina Salazar, hijos y nietos, Palito Ortega presenció con atención cada presentación del homenaje en su honor. Al tomar el micrófono, el artista realizó un recorrido emotivo por sus más de cincuenta años de trayectoria, evocando sus orígenes humildes en Buenos Aires y transmitiendo un mensaje de aliento: “Si tienen un sueño, abrácenlo fuerte y no se rindan. Dios siempre va a estar ahí para darles la fortaleza para seguir peleando y luchando”. Finalmente, hizo referencia a aquellos que lo siguieron de cerca todo este tiempo: “Yo escribí muchas más melodías hablando de la vida de manera positiva, porque ese pensamiento es el que me trajo hasta acá. Estoy muy agradecido, especialmente al público, que es quien hizo posible que hoy yo pueda estar donde estoy”.

NB