Diego Latorre no quiere ir al festejo de cumpleaños que le organizó Yanina Latorre: los motivos

Yanina Latorre y Lola Latorre estuvieron disfrutando de una tarde al sol en el parque de su casa.

Desde allí, madre e hija iban publicando videos en sus Historias de Instagram con las charlas que iban teniendo. En ese momento, apareció Diego Latorre y le comentaron que estaban hablando del festejo de su cumpleaños. Allí se supo que el exfutbolista no quiere ir realizar nada.

Diego Latorre, Yanina Latorre y Lola Latorre.

"Estamos en un debate. El problema es que mi papá no quiere festejar mi cumpleaños", comenzó diciendo Lola Latorre. Mientras Yanina Latorre le decía a su marido: "Si vos no querés ir no vayas (...) A treinta personas invité a un restaurante espectacular. Es un mega evento".

Luego, la hija de la pareja siguió explicando: "Y papá no quiere ir al cumpleaños porque no quiere dejar a los perros en la casa solos. Y es su cumpleaños. Una cosa insólita".

Diego Latorre con sus perros.

"Vamos solas", le dijo Yanina Latorre al cumpleañero. Y Lola Latorre agregó: "Vamos solas y decimos que es el no cumpleaños".

Por último, antes de retirarse, Diego Latorre bromeó: "Como "(Santi) Maratea que festejó el cumpleaños y no fue. O sea que no soy ningún innovador".

Quedará entonces esperar que el exfutbolista pueda resolver quién se quedará al cuidado de sus mascotas mientras celebran su cumpleaños en familia.