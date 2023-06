Diego Ramos está encabezando la obra “Plagio”, la última producción de José María Muscari, con quien también colaboró en “SEX”. Para promocionar el proyecto, asistió al programa de Georgina Barbarossa y se refirió a la relación que mantiene con Mauro Cernadas.

Como parte del elenco de SEX, una obra más explícita de lo normal, en el que se interactúa mucho con el público, Georgina Barbarossa le consultó sobre algún episodio desafortunado durante la producción: “Alguna que otra vez alguien mandó una mano equivocada en el traste”, lanzó Diego Ramos sin darle mucha importancia y explicando: “Es un espectáculo donde están muy claras las reglas, las normas y los límites de nosotros con el público y viceversa. Nunca hemos tenido que sacar a nadie del público”.

Diego Ramos.

Diego Ramos y Georgina Barbarossa no dejaron ningún tema sin abordar y hablaron sobre la manera de llevar la vida del actor, consultándole de qué signo era. “Soy de sagitario”, contestó, causando la sorpresa de la conductora, quien le comentó que había tenido un novio de ese signo y que la relación no había terminado bien ya que él no era fiel.

Diego Ramos.

Diego Ramos reveló quién es su pareja desde hace más de seis años

Fue entonces que Georgina Barbarossa aprovechó para preguntarle sobre su vida íntima a Diego Ramos, y consultarle si era fiel con su pareja, Mauro Cernadas, teniendo en cuenta que participa de una obra poco convencional. “Soy fiel, hace casi seis años que estamos en pareja”, aseguró, mostrándose muy feliz por su vínculo con el abogado. Sobre la manera de llevar su vida personal con lo laboral, afirmó: “Se re banca mi trabajo, soy actor, me conoció así y está todo bien. Va a ver el espectáculo seguido”.

Diego Ramos y Mauro Cernadas.

Sobre la posibilidad de que su pareja sienta celos en algún momento de su trabajo como actor, Diego Ramos expresó: “Yo no doy la mínima chance, explico todo muy claro y en un espectáculo tan claro como SEX queda todo claro”, evidenciando la confianza que supo construir con Mauro Cernadas a través de los años.

H.O