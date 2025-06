Dionisio Mendoza con un look total black marcó tendencia luciendo el jean wide leg

Flavio Mendoza atraviesa un gran momento laboral. Su creación "El Circo del Ánima" inauguró su nueva superproducción "Abre tus alas" en Puerto Madero con una función colmada de figuras del espectáculo y la presencia de su hijo Dionisio. El pequeño se llevó toda la atención previo a la función y posó para las cámaras con un look súper canchero.

Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio.

El look de Dionisio Mendoza con la prenda protagonista de la temporada

Anoche se llevó a cabo el estreno de "Abre tus alas" con un gran despliegue visual y un grupo de artistas que brillaron en el escenario. Flavio Mendoza estuvo acompañado de su hijo Dionisio de 7 años, quien se mostró extrovertido en la alfombra roja y no dudó en desfilar para mostrar su outfit.

El niño, que ya demuestra su pasión por el arte como su padre, se robó todas las miradas con su atuendo compuesto por varias capas: camiseta blanca por debajo, cardigan negro con botones y detalles en blanco y un chaleco puffer de eco cuero en color negro. Para completar su look, Dionisio eligió el pantalón wide leg que es tendencia este 2025 y como calzado, llevó unos borcegos bordo con suela negra.

Dionisio Mendoza (Foto: Joynix Media)

El pantalón de jean wide leg se convirtió en la prenda "must have" del armario de grandes y chicos. Su corte oversize reaviva la era Y2K y ofrece comodidad sin perder el estilo. Además, se trata de ítem versátil que se adapta muy bien a cualquier momento del día. En el caso de Dionisio Mendoza, optó por usarlo en un look monocromático y perfecto para afrontar las bajas temperaturas.

Además del hijo de Flavio Mendoza, al debut de esta nueva propuesta circense asistieron figuras reconocidas del mundo del espectáculo como Lizy Tagliani, Adabel Guerrero, Virginia Gallardo, Fernanda Vives, Valeria Archimó, Agustina Kämpfer, Fernando Burlando junto a su pareja Barby Franco, su hija Sarah y la hija de Pampita, Anita García Moritán.

Matilda y Luciana Salazar junto a Marcelo Polino.

También, estuvieron presentes en la función que se llevó a cabo en Puerto Madero: Matías Alé y Martina Vignolo, Agustín “Radagast” Aristarán, Darío y Daniela Lopilato, Tamara Bella, Marcelo Iripino, Barbie Silenzi, Marcos “Bicho” Gómez, Manuela Pal, Nai Awada, Roberto Piazza, Patricia Palmer, el diseñador Daniel Casalnovo, Luciana y su hija Matilda Salazar, y Marcelo Polino.

De esta manera, Dionisio Mendoza llamó la atención con su look total black y marcó tendencia luciendo el jean wide leg que se volvió el favorito de todos este último tiempo.

B.C