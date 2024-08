La familia ensamblada entre Cubero y Viciconte se muestra cada vez mas unida y feliz. Indiana, Sienna y Allegra Cubero siempre que pueden demuestran lo bien que se llevan con quien es hoy la pareja de su padre, ya sea a través de fotos en donde se las ven juntas o videos que publican, uniéndose también a las nuevas tendencias de baile o temáticas que se encuentran en las redes sociales.

La divertida broma de Indiana, Sienna y Allegra Cubero a Mica Viciconte

En los últimos dias se hizo viral un nuevo "trend" de Tik Tok conocido como "Give Me My Money", al cual las hijas del ex futbolista Fabian Cubero y Nicole Neumann se unieron. El padre de las tres adolescentes estaba al tanto de lo que iban a realizar en el video, menos Mica Viciconte, la mamá de su pequeño hermano a quien le gastaron la broma.

De que se trata este nuevo viral de Tik Tok

El trend "Give Me My Money" consiste en que la gente se reúne para grabar un video en el que cada integrante dice la frase "Dame mi dinero" y el grupo entero aplaude. Pero en esto hay un truco, ya que una persona involucrada no debe conocer la temática porque sin que se de cuenta y al momento de pasar al frente los demás no la van a aplaudir. La situación al principio se vuelve incomoda, hasta que esta ultima persona se da cuenta que simplemente fue victima de una broma.

Mica Viciconte compartió un video de su hijo disfrazado

Luca Cubero

La modelo subió un video su feed de Instagram en donde se ve a su hijo, Luca Cubero disfrazado como el Spiderman. "Nuestro mini hombrecito", detalló en el pie de su publicación, que se vio también acompañado por los comentarios de sus seguidores, felicitando a la pareja por lo contento que se ve pequeño.

