Dolores Fonzi recordó el duro momento en que le diagnosticaron cáncer

Desde el Festival de Mar del Plata, Dolores Fonzi recordó el difícil momento que atravesó en el 2019 tras el diagnóstico de cáncer de mama y reflexionó sobre la importancia de la detección temprana: “El tiempo que le dedicás a la salud es oro” afirmó.

En su caso, gracias a la detección temprana y el tratamiento, logró recuperarse y actualmente goza de buena salud.

“Con respecto al cáncer, vuelvo a reiterar que el tiempo es oro. Y es algo que se puede trasladar a todos los aspectos de la vida; al tiempo que le dedicás a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu familia, a tu amor... Y también, claro, el tiempo que le dedicás a la salud y a los estudios clínicos” manifestó la hermana del también actor, Tomás Fonzi y continuó explicando la inesperada forma en que llegó al diagnóstico: “Yo era un desastre. Siempre te dicen que a los 40 tenés que hacerte la primera mamografía y en esa primera mamografía a mí me dio cáncer”.

Aquel día, se encontraba en el set de grabación de Puerta 7, cuando recibió una llamada de su médica: “Me quedé helada y me largué a llorar. 'Listo, ahora sí, a grabar', me dijeron de repente y yo no podía caminar. Me movía lento, estaba en otro mundo, fue rarísimo”.

“En mi caso, empezó y terminó, fue una cosa muy pequeña y la verdad que lo agradezco. Fue muy leve. No me puedo hacer la víctima; al contrario, soy una agradecida. Hoy estoy feliz. El tiempo te ayuda a disfrutar incluso cuando hay cosas que te perturban” concluyó.