Tomás Fonzi estuvo este fin de semana en Ph, Podemos Hablar, y en el punto de encuentro del programa, pasó al frente para contar la vez que más sintió miedo en la vida. El actor relató el día que no se le abría el paracaídas en un lanzamiento en bautismo a más de 4.000 metros de altura y a una velocidad impresionante.

Con la capacidad narrativa que caracteriza a Tomás Fonzi, el actor compartió con los televidentes de Telefe y sus compañeros de set, cómo vivió y superó la experiencia más aterradora que alguien puede vivir en pleno lanzamiento de un paracaídas.

Tomás Fonzi estuvo a punto de morir: “Me cayó la ficha y me hiperventilé”.

El actor empezó contando que, muchos años atrás, era un adepto a saltar en paracaídas. “Hice varios saltos de bautismo y me anoté para hacer el curso, en el que saltás en tanda, con un experto”, comentó Fonzi.

«En una caída de más de 4.000 metros de altura, el tipo empieza a gritar que no abre el paracaídas y yo “Ja, ja, ja. ¡Sí, seguro, seguro!”», claramente Fonzi, en la adrenalina del momento, no le creía al instructor, pero el experto le volvió a decir que no abría el paracaídas principal y que iba a tener que abrir el segundo, que era mucho más pequeño, para poder amortiguar la caída. “De repente veo para arriba y veo el paracaídas hecho un nudo dando vueltas”, comentó Fonzi.

Mientras caían a toda velocidad, el actor contó que el paracaídas se abrió solo, y desde muy lejos lograba ver al resto de los paracaidistas estar muy arriba de ellos. Finalmente, aterrizaron sin que nada fatal ocurriera, porque no era su momento y ya en tierra, se dio cuenta de que la vida le pasó por el frente de él.

“Cuando llego al piso y veo que todos empiezan a caer mucho más tarde, ahí me cayó la ficha. Me bajó la presión, me hiperventilé, una especie de ataque de pánico… En cinco minutos todo lo que podría haber pasado”, remarcó el actor. Fonzi aclaró que luego de ese episodio volvió a saltar en paracaídas, pero que ya no lo haría más.

Tomás Fonzi reveló el día que pasó un papelón en la casa de Mirtha Legrand

A principios de los 2.000, Fonzi fue novio de Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand. Una noche, parece que el actor tomó más de la cuenta y los tragos le pasaron factura: "Había trabajado mucho, era muy cachorro, tenía otro hígado. Me tomé dos whiskies y medio que me desmayé. En realidad me acosté y me desperté con la escarcha de la mañana en el sillón", contó el músico.

«Hubo un momento en el que pasó la señora (Mirtha Legrand) e intentó traerme a la vida. “Señor Fonzi, señor Fonzi”. ¡No hubo caso!», explicó Tomás Fonzi, ahora, pero de seguro en su momento, fue la cosa más vergonzosa para él.