Duki lo hizo otra vez: agotó dos estadios en Madrid, España

Duki conquista el viejo continente tal como lo hizo en Argentina cuando agotó nada más y nada menos que el estadio Vélez. El cantante se presentará en España el 24 y 25 de febrero en el icónico WiZink Center, con sold out.

Desde hace dos años que viene siendo un éxito todo lo que saca el "Duko", sin dudas, fue un año bisagra para él porque por la pandemia recién en el 2022 se habilitaron los conciertos. Duki viajó por el mundo dando shows que agotó con seis meses de anticipación y además, en paralelo, seguía sacando música nueva que escalaban entre las más escuchadas del año.

El público español fue uno de los que lo abrazó como si fuera local, se presentó también en el icónico evento del streamer Ibai, "La velada del año". Lo cierto es que tras agotar los shows de febrero en Madrid, Duki va camino a agotar su segundo show en Barcelona. Se presentará el 3 de marzo (sold out) y el 4 de marzo en el estadio Palau de Sant Jordi.

En Argentina, el rapero cantó frente a 45 mil personas en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en el cual estuvo en el escenario por 2 horas y también participó del show de Bad Bunny como artista invitado. “Yo vine a Vélez con mi papá a ver a Charly García y nos ubicamos atrás de la torre de sonido. Yo tendría unos 10 años y me acuerdo que me quería sentar porque estaba cansado”, relató mientras estaba en el escenario.

“Estoy parado acá y no lo puedo creer. Todos los días me levanto y pienso que en algún punto ustedes se merecen esto, porque yo lo logré gracias a ustedes... A veces me cruzo con gente que me dice que mi música les cambió la vida, que ustedes hayan escuchado mi música me cambió la vida a mí. Gracias”, dijo muy emocionado luego de terminar uno de los conciertos a estadio lleno.

