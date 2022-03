El adiós a Arturo Bonín: Los mensajes de los famosos

Arturo Bonín falleció esta tarde luego de luchar contra un cáncer de pulmón. Varios actores que compartieron ficciones con él quisieron expresarse a través de las redes para despedirse.

"Arturito de mi corazón, cuánto aprendí de vos! Qué gran persona y profesional fuiste. Se te va a extrañar mucho! Que en paz descanses", escribió Mica Vázquez, quien interpretó a su hija hace veinte años en "Rebelde Way".

Felipe Colombo, que también estuvo en esa ficción, escribió: "Qué tristeza enorme" Mi amor y cariño para la familia y seres queridos!". Por su parte, Georgina Barbarossa le dedicó las siguientes palabras: "Arturo querido! Queridísimo compañero! Gran actor, gran persona, gran marido, gran padre, qué pena enorme! QEPD".

Gastón Pauls también quiso expresar su dolor: "Tristeza absoluta. Uno de los compañeros de profesión más buenos y humildes que tuve el placer de conocer. Hermoso Arturo, buen viaje. Gracias por tu humor y pasión. Estarás presente".

Agustina Cherri que compartía elenco con Arturo Bonín en "La 1-5/18", escribió: "En mi primer trabajo como actriz estabas vos, tenía 8 años y juntos compartimos 'Regalo del cielo'. Juntos hicimos 'La 1-5/18' y volvimos a encontrarnos. Gracias por enseñarme siempre! Buen viaje Arturo!"

"Siempre fue un placer cruzarte y compartir momentos con vos! Que en paz descanses Arturo! Abrazo enorme para su familia, especialmente a Susana con quien tuve la oportunidad de trabajar!", escribió Dalma Maradona.

"Arturito, así como te decíamos, todavía no puedo creer que te fuiste a girar por ahí. No es que ahora que no estás te quiero, siempre te quise y te voy a querer mucho. Por suerte te lo dije y tuve el honor de trabajar con vos", expresó Sol Estevanez.

Quien además quiso dedicarle unas palabras fue Mirta Wons, que también compartió ficción en "Rebelde Way" con Arturo Bonín: "Sólo agradecer al Universo el privilegio de haberte encontrado en este camino. Hoy te lloro porque seres humanos como vos hacen la diferencia. Siempre, siempre en mi corazón querido Arturo Bonín".