El cambio de rumbo de Ignacio González Prieto que lo “sacó del pozo”

En más de una oportunidad, Ignacio González Prieto dejó entrever que no estaba atravesando su mejor momento. Entre cambios laborales y un contexto exigente, el periodista reconoció que hubo una etapa en la que el desgaste físico y mental comenzó a impactar de lleno en su vida cotidiana.

Ignacio González Prieto

Con el paso del tiempo, esa situación lo llevó a replantearse hábitos, rutinas y prioridades. Lejos de quedarse en ese lugar, Ignacio González Prieto decidió hacer un cambio profundo que no solo modificó su día a día, sino también su forma de enfrentar los desafíos.

El proceso que marcó un antes y un después en la vida de Ignacio González Prieto

Ese punto de inflexión estuvo ligado a una decisión concreta: apostar por un cambio de vida sostenido en el tiempo. “Hace un año nos propusimos un cambio de vida profundo”, expresó Ignacio González Prieto, al referirse al inicio de este proceso.

“Con un Gran Esfuerzo Físico y Mental, logramos vencer al Stress Crónico”, explicó, destacando el rol clave que tuvo el entrenamiento en su recuperación. En ese camino, también valoró el acompañamiento profesional: “No hubo médico ni medicamento, que pudiera ayudarme tanto. Sólo el ejercicio físico, me dio resultados”, sentenció Ignacio González Prieto.

La nueva realidad de Ignacio González Prieto

Lejos de tratarse de una solución momentánea, Ignacio González Prieto convirtió este proceso en un hábito sostenido: “Me sigue ayudando a afrontar obstáculos difíciles y los resultados están a la vista”, afirmó, dejando en claro que el cambio impactó tanto en lo físico como en lo emocional.

Ignacio González Prieto

“Ahora faltan cumplir más objetivos, vamos paso a paso”. En esa línea, también destacó el rol de la disciplina personal como motor principal del cambio: “Sólo mi disciplina pudo lograr esto. Entreno permanentemente”. Así, Ignacio González Prieto logró transformar un momento complejo en una oportunidad para reconstruirse desde adentro, apostando a la constancia y al compromiso con su bienestar.