Así fue el mega cumpleaños de Dionisio Mendoza: temática retro y a puro karaoke

Flavio Mendoza no duda en cumplirle los sueños a su hijo, Dionisio, sobre todo en días especiales para él. En la tarde-noche del lunes 13 de abril, el DOT viajó en el tiempo a los 80s, y recibió a todos los amigos del niño de 8 años en un mega cumpleaños. Con temática retro, karaoke, y mucha diversión de DJs, el hijo del bailarín pasó un festejo de lujo, rodeado de la prensa y con un claro amor a Stranger Things, esa serie que lo hace viajar al pasado.

Así fue el increíble cumpleaños de Dionisio Mendoza con temática Stranger Things

Stranger Things fusionó la increíble temática de los 80s, sus colores y su música con la diversión infantil de todos los niños del mundo. Es así como el cumpleaños basado en la famosa serie de Netflix es un asegurador de diversión y originalidad entre las celebridades. Dionisio Mendoza cumplió los 8 años, y quiso llevar este mundo de fantasía a sus amigos. Es así como, en Ronda BA, Flavio Mendoza le organizó un excepcional evento, con decoración del estilo arcade y diversión musical.

El cumpleaños retro de Dionisio Mendoza

En la entrada, un camino circular de luz daba la bienvenida a todos los invitados, y los adentraba en el famoso shopping de la temporada 2 de Stranger Things. Los colores pasionales, que iban del rojo al azul, eran centro de atención, pero dejaban que la decoración luminosa sobresaliera. Desde posters para tomarse fotos, largas mesas con vajilla de la serie de Netflix, mochilas de regalo hasta un puesto de tatuajes, los niños podían disfrutar de diferentes actividades, siguiendo con la temática retro.

El cumpleaños retro de Dionisio Mendoza

Como comida, les dieron a cada uno un pequeño maletín con el nombre de Dionisio, para que todos tuvieran su vianda preparada. Sin embargo, como protagonista de la noche, la música y el karaoke fue el más elegido por todos. Acompañados de sus animadores y dos muñecos gigantes, los niños pudieron bailar al son de sus temas favoritos, y tomar el micrófono para dejarlo todo en la pista. Finalmente, Dionisio se acercó a la torta, también decorada de Stranger Things, y cantó la canción del cumpleaños, rodeado de sus amigos y su papá.

El look de Dionisio Mendoza inspirado en un personaje de Stranger Things

Dionisio Mendoza fue uno de los niños celebrities que se enamoró de Stranger Things. Es por eso que decidió, para sus 8 años, marcar un estilo bien rockero ochentero, inspirándose en uno de los personajes de la serie: Eddie Munson. Para su cumpleaños, se dejó el pelo suelto y apuntó por la clásica remera de la serie de Hellfire Club. Por último, le dio una vuelta moderna con un gorro que lo acompañó durante toda la noche y el karaoke con sus amigos.

El cumpleaños retro de Dionisio Mendoza

El cumpleaños de Dionisio Mendoza fue un completo éxito, y fusionó la temática retro de Stranger Things con el karaoke y la diversión con amigos. En sus historias de Instagram, su papá, Flavio Mendoza, compartió las mejores postales de una noche a pura música, y provocó los comentarios de sus seguidores. Muchos de ellos, aprovecharon para dejarles tiernas palabras al niño de 8 años, deseándole felicitaciones, mientras que otros destacaron la sonrisa en el gran evento.

A.E