Zaira Nara demostró cuáles son las zapatillas ideales para transformar un conjunto sastrero en un look casual chic

Zaira Nara siempre busca la manera de sorprender con looks fashionistas que se adapten a su estilo personal. En esta oportunidad, la top model apostó por la fórmula favorita del street style y se llevó todos los halagos en las redes sociales. Un estilismo urbano, cómodo y en sintonía con las tendencias actuales que combina sastrería clásica con zapatillas.

Sastrería relajada: así lleva Zaira Nara el look estrella de la temporada

Zaira Nara volvió a demostrar por qué es referente de estilo al lucir un look sastrero que combina elegancia y comodidad en partes iguales. La modelo apostó por un traje en tono neutro que elevó con un giro relajado, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo urbano.

El conjunto está compuesto por un blazer sastrero estructurado y un pantalón de corte recto en un tono marrón grisáceo, una paleta sobria que se alinea con las tendencias de la temporada. El detalle del escudo en el saco suma un guiño preppy, aportando personalidad a una prenda tradicionalmente formal.

Zaira Nara

Sin embargo, el verdadero diferencial del look está en la elección del calzado. En lugar de stilettos o botas, Zaira Nara optó esta vez por zapatillas negras de diseño clásico y con suela blanca, un recurso que rompe con la formalidad del traje y lo vuelve mucho más versátil y actual. Esta combinación, cada vez más presente en el street style, redefine los códigos clásicos de la sastrería femenina.

Su estilismo también se destaca por su versatilidad ya que puede adaptarse fácilmente a distintos contextos con solo cambiar las zapatillas por tacos, mientras que sumando accesorios llamativos puede elevarse para un evento nocturno. En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, la conductora se encuentra sentada sobre una caja fuerte con su cabello largo, lacio y suelto, acompañado de un make up natural que potencia la estética clean que suele llevar.

Traje más zapatillas: la combinación súper chic que eligió Zaira Nara

La mezcla de prendas formales con elementos casuales como el que usa Zaira Nara se consolidó como una de las grandes tendencias de los últimos años. Este estilo, conocido como casual tailoring o sastrería relajada, propone looks que mantienen la estructura y sofisticación del traje, pero incorporan piezas cómodas para adaptarse a la vida cotidiana.

El resultado es un outfit ideal para múltiples ocasiones como reuniones laborales informales, salidas urbanas, eventos de día y viajes o jornadas largas donde prima la comodidad. Además, permite jugar con contrastes: mientras el traje aporta elegancia y prolijidad, las zapatillas suman frescura, juventud y un aire despreocupado.

De esta manera, Zaira Nara demostró que las zapatillas ideales para transformar un conjunto sastrero en un look casual chic son aquellas de inspiración clásica y relajada en tonos neutros. Asimismo, confirmó que la moda actual busca elegancia y comodidad al mismo tiempo.