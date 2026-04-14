Máxima Zorreguieta y Melania Trump dieron cátedra de estilismo en su encuentro: vestidos midi y colores tendencia

La esfera política internacional también es una de las maneras en la que la moda impone las tendencias. En su mayoría, aquellas personalidades apuestan por estilos elegantes y sofisticados para los constantes eventos en los que participan. Sin embargo, en ocasiones, dejan en claro su propio estilo personal, con apuestas arriesgadas y agregados lujosos. En las últimas horas, Máxima Zorreguieta y Melania Trump protagonizaron un encuentro protocolar, durante la visita de los reyes de Países Bajos en Estados Unidos. Allí, ambas mujeres dieron cátedra de estilismo con vestidos midi y colores tendencia.

Los vestidos midis tendencia de Máxima Zorreguieta y Melania Trump

Máxima Zorreguieta es una de las royals con estilo más marcado entre las reinas europeas. Ella rediseña los estilos clásicos y protocolares, y les da un toque personal con diseños de naturaleza o colores llamativos. Melania Trump es de las mujeres de la política más observadas por los expertos fashionistas. Sus looks se basan en elegancia pura y cortes sastreros, dejando ver su figura y manteniendo las reglas de su vestimenta. Ambas son analizadas por los fanáticos, y, en las últimas horas, protagonizaron un encuentro, donde dieron cátedra de estilismo.

Los reyes de Países Bajos llegaron a la Casa Blanca, tras unos días recorriendo Estados Unidos, y fueron recibidos por el presidente Donald Trump y la Primera Dama. La pareja real se quedó en para cenar y pasar la noche por invitación, junto al Ministro-Presidente Jetten, quien también estaba participando en el encuentro. Sin embargo, cuando ambas mujeres se encontraron, los expertos fashionistas descubrieron que eligieron el mismo look tendencia.

Máxima Zorreguieta y Melania Trump apuntaron por el vestido midi, cuyo largo termina a media pantorrilla, situado entre la rodilla y el tobillo, y que está volviendo a ser uno de los favoritos de los eventos protocolares. Por un lado, la reina de Países Bajos apostó por un diseño más ceñido al cuerpo, del color naranja clásico de su país, y con un agregado original de cinturón y hombrera. Por el otro, la Primera Dama estadounidense fue por el tradicional de ceñido en el pecho y caída en A, total white, con un agregado de estilo encaje en negro para darle originalidad.

Los vestidos midis tendencia de Máxima Zorreguieta y Melania Trump

Máxima Zorreguieta en sus días en Estados Unidos: looks verde militar y estilo personal

Máxima Zorreguieta llegó a Estados Unidos de la mano de su esposo, el rey Guillermo, y dio cátedra de su estilo personal, inspirado en la naturaleza. En los dos eventos públicos que participó, apostó por el verde oscuro, parecido al que había usado en prendas anteriores y con un guiño a los colores terrenales. Por un lado, fue por la combinación de camisa y pantalón. Por el otro, fue por el vestido midi, más elegante y sofisticado. Los expertos fashionistas no tardaron en notarlo y destacaron su amor por esta tonalidad.

Máxima Zorreguieta en sus días en Estados Unidos

Sin embargo, al momento de presentarse en la Casa Blanca, Máxima Zorreguieta dio vuelta su tradición y apostó por el vestido midi, como Melania Trump, con los colores llamativos. Su encuentro fue viral en redes sociales, y los expertos no tardaron en notar el estilismo que ambas manejan. Dejando en claro cuáles son sus estilos personales, las mujeres de esfera política demostraron que la moda es una forma de expresión, incluso en momentos protocolares.

A.E