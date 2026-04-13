Milett Figueroa confirmó que fue ella quien dejó a Marcelo Tinelli: "Estoy tranquila con mi decisión"

En medio de semanas cargadas de especulaciones sobre su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa decidió romper el silencio y ponerle punto final a los rumores que la rodea. Fiel a su estilo directo, la modelo eligió expresarse con claridad y sin esquivar el tema que venía generando dudas.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

“Lo que hago yo es siempre honesto, sincero y soy transparente. No tengo que esconderme de nadie ni de nada”, expresó en redes Milett Figueroa, marcando una postura firme frente a la exposición mediática y anticipando que tenía algo importante por aclarar.

El fin de la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Fue entonces cuando Milett Figueroa confirmó el final de su relación con Marcelo Tinelli: “He tomado la decisión de terminar mi relación en marzo, así que ya no estoy con ninguna persona. Estoy soltera”, aseguró, dejando en claro que el vínculo ya había llegado a su fin hace semanas.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Además, Milett Figueroa remarcó el rol que tuvo en esta decisión: “Estoy tranquila y firme con la decisión”, sostuvo, evidenciando que se trató de una determinación personal y completamente asumida. De esta manera, no solo confirmó la ruptura, sino que también marcó una postura clara sobre cómo eligió atravesar este momento.

Milett Figueroa pone fin a los rumores

En ese contexto, Milett Figueroa también apuntó contra las versiones que circularon en el último tiempo y buscó poner un límite: “No me gustan que estén hablando cosas que no son. Estoy soltera desde fines de marzo”, afirmó, despejando cualquier tipo de duda sobre su presente.

Milett Figueroa

Las palabras de Milett Figueroa llegan después de varias señales que hacían pensar en un distanciamiento, como la falta de apariciones públicas juntos y la ausencia de gestos en fechas clave. Incluso, tiempo atrás, Marcelo Tinelli había asegurado que la relación estaba “de primera”, lo que generó aún más confusión. Ahora, con esta confirmación, la historia entre ambos encuentra un cierre claro, sin margen para interpretaciones.