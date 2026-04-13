Lejos del periodismo, el presente de Octavio, el hijo de Luis Majul que combina la política con la música

Mientras muchos hijos de figuras reconocidas eligen seguir los mismos pasos, Octavio Majul decidió tomar otro rumbo. Con una formación académica sólida y una faceta artística en crecimiento, el joven combina la política con la música, alejándose del periodismo tradicional que caracteriza a su familia.

Octavio y Luis Majul

Hijo de Luis Majul, Octavio no oculta las diferencias ideológicas que mantiene con él. Sin embargo, lejos de cualquier conflicto, ambos sostienen una relación cercana y dinámica, donde el debate forma parte de la vida cotidiana. “Somos muy intensos.Mi viejo en privado es un cago de risa porque lo mejor que sabe hacer es actuar. ”, reveló en una entrevista.

Un perfil propio, entre la política y la música

Lejos de querer replicar la carrera de su padre, Octavio Majul construyó una identidad propia. Su paso por el ámbito académico lo posiciona como politólogo y doctor, mientras que en paralelo desarrolla su costado artístico como músico. Su interés está puesto en combinar pensamiento crítico con expresión artística, explorando nuevas formas de comunicar desde su generación.

Octavio Majul

En ese recorrido, también incursionó en la música con el lanzamiento de “Malandra”, un tema que grabó junto a El Mono de Kapanga. La colaboración no solo refleja su versatilidad, sino también su decisión de construir un camino propio, lejos de los mandatos familiares y con identidad propia.

Su paso por la televisión y el salto a la exposición

Aunque su perfil no estaba inicialmente ligado a los medios, en 2023 Octavio Majul dio un paso hacia la exposición al formar parte de DDM, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani. Allí sorprendió por su frescura y autenticidad, convirtiéndose rápidamente en una de las revelaciones del programa.

Octavio Majul en DDM

A través de dinámicas más descontracturadas, mostró no solo su perfil profesional, sino también detalles de su vida personal y familiar, reafirmando su estilo directo. Ese paso por la televisión potenció su visibilidad, pero también dejó en claro algo clave: Octavio no busca ocupar el lugar de su padre, sino construir el suyo propio.