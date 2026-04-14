Juli Poggio se hizo un cambio estético y no pasó desapercibido

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juli Poggio apostó a distintos cambios estéticos y se sumó a las tendencias beauty del momento. Sin embargo, en los últimos días un nuevo "retoque" llamó la atención de sus seguidores generando críticas y cuestionamientos sobre su nueva imagen.

Juli Poggio renovó su sonrisa: el antes y después

Juli Poggio volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un proyecto artístico sino por un cambio estético que no pasó desapercibido. La exparticipante de Gran Hermano decidió aplicarse carillas en sus dientes, un retoque que ganó gran popularidad en el último tiempo, y el resultado generó un fuerte debate en redes sociales.

Las imágenes de su nueva sonrisa rápidamente se viralizaron y los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos celebraron su decisión, muchos usuarios cuestionaron el cambio y aseguraron que su imagen anterior era “perfecta”. Incluso, hubo quienes apuntaron contra el profesional que realizó el procedimiento, poniendo en duda el resultado final.

Juli Poggio

"Miren esto, qué tristeza Juli Poggio, los dientes los tenía perfectos", "No necesitaba de esto Juli Poggio, no entiendo por qué los dentistas aceptan hacer esto, ellos no son pro naturalidad, parece los dientes de la Máscara", "Pero que mierda se hizo juli poggio en los dientes", "Qué se hizo julio poggio en los dientes por dios", fueron algunos de los mensajes que se hicieron presentes en X (ex Twitter).

Semanas atrás, Juli Poggio ya había anticipado que iba a renovar su imagen. Durante el streaming de La Casa, la artista lanzó una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Se vienen cositas”. En ese momento, adelantó que se trataba de un retoque estético vinculado a su sonrisa aunque dejó en claro que el cambio sería "pequeño".

El antes y después de Juli Poggio

Por su parte, su pareja, Fabricio Maida, también había contado que estaba en pleno tratamiento dental. “Siempre fue una inseguridad mía los dientes porque son muy chicos. Así que la única solución son las carillas, me van a cambiar la cara”, expresó en un video de TikTok. Finalmente, todo indica que no fue el único en dar ese paso, ya que Poggio también decidió renovar su sonrisa con este método.

La decisión de Juli Poggio generó repercusiones y comentarios sobre los estándares de belleza que imponen las figuras públicas en las generaciones que crecen bajo la mirada constante de las redes sociales. Por el momento, la bailarina se llamó a silencio y no contestó la ola de cuestionamientos que surgieron en redes sociales.

El antes y después de Juli Poggio

Qué son las carillas, la fuerte tendencia en famosos

Las carillas dentales son finas láminas, generalmente de porcelana o resina, que se colocan sobre la parte frontal de los dientes para mejorar su apariencia. Este tratamiento debe ser realizado por profesionales y permite modificar el color, tamaño, forma y alineación de la dentadura, logrando una sonrisa más armónica y blanca.

En los últimos años, se convirtieron en una de las prácticas estéticas más elegidas por celebridades e influencers. Figuras internacionales y locales apostaron por este procedimiento para lograr una sonrisa "perfecta" que se popularizó gracias al mundo del espectáculo. Mientras algunos destacan sus resultados inmediatos y estéticos, otros cuestionan la naturalidad del acabado o la necesidad de intervenir piezas dentales sanas como es el caso de Juli Poggio actualmente.

De esta manera, Juli Poggio se hizo un cambio estético y no pasó desapercibido. La actriz se colocó carillas dentales y rápidamente generó repercusión en redes sociales con comentarios a favor y en contra de su decisión. Lo cierto es que no es la única ya que su pareja Fabricio Maida también decidió someterse al mismo tratamiento para mejorar su sonrisa y dejar atrás una inseguridad personal.