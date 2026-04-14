Así es la vida de Gianfranco Pelegri, el hijo empresario de Grecia Colmenares, que genera furor

Lejos del universo de las telenovelas que convirtió a Grecia Colmenares en una figura icónica de la televisión, la vida de su hijo Gianfranco Pelegri tomó otro camino. Aunque su apellido lo conecta de manera directa con una figura muy reconocida de la pantalla, su presente parece estar mucho más ligado al perfil empresario, a una rutina repartida entre distintas ciudades y a una vida familiar que en el último tiempo sumó una novedad clave: la llegada de su primer hijo.

Gianfranco Pelegri y la vida que armó lejos de los sets

Gianfranco Pelegri Colmenares nació en 1992 y es el único hijo de Grecia Colmenares y del empresario Marcelo Pelegri. Parte de su infancia transcurrió en Buenos Aires, donde pasó sus primeros años de colegio y armó muchos de sus recuerdos más tempranos, pero desde hace tiempo está radicado en Miami, ciudad en la que construyó su vida adulta. Fue allí, además, donde conoció a Alexis, su pareja: se cruzaron en la entrada del edificio en el que vivían, cada uno paseando a su perro, y a partir de ese encuentro comenzó la relación.

Gianfranco Pelegri junto a su pareja, Alexis, y su hijo Luca.

Con el paso del tiempo, su nombre empezó a circular cada vez más asociado a un perfil empresario. Su presente aparece vinculado a emprendimientos propios y a proyectos ligados al universo de la moda y el lifestyle, una línea que encaja con la imagen que también construye en redes. En ese plano, se presenta con las siglas “ARG | MIA | MAD”, una síntesis que deja ver una rutina repartida entre la Argentina, Miami y Madrid.

Gianfranco Pelegri, entre su perfil empresario y su nueva vida familiar

En redes también aparece una imagen muy trabajada: viajes, momentos familiares, el día a día y también salidas con amigos, dentro de una presencia sobria que combina con ese bajo perfil que, paradójicamente, termina generando más interés. Esa exposición medida, sumada al peso del apellido, explica en parte por qué su figura despierta tanto interés cuando aparece junto a su madre o comparte algo de su vida cotidiana.

Gianfranco Pelegri con Alexis y Luca en dos postales de su presente.

En esta etapa, además, su vida familiar ocupa un lugar central. El 5 de enero de 2025 nació Luca Brooks Pelegri, su primer hijo, y esa nueva escena terminó de mostrar otro costado de su presente. A partir de ahí, empezó a verse con más claridad una faceta atravesada por la paternidad, en una rutina que combina proyectos propios, viajes y una vida armada fuera del circuito televisivo que hizo conocida a su madre.