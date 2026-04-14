El doloroso descargo de Estefanía Pasquini ante los rumores de embarazo con Alberto Cormillot: "Fue un golpe duro"

Alberto Cormillo y Estefanía Pasquini son una de las parejas más queridas del ambiente. Desde que comenzaron a compartir el ámbito laboral, nunca más se soltaron las manos, y así formaron su historia de amor, y una tierna familia de tres tras la llegada de Emilio, su primer hijo en común. En sus redes sociales, comparten tiernas postales de ambos y celebran los días importantes de la pareja. Sin embargo, en los últimos días, se llevaron los titulares, cuando algunos periodistas aseguraron que se encontraban esperando a su segundo hijo. En medio de tantos rumores, la nutricionista decidió realizar un descargo, apuntando contra aquellos que dieron la fake news, y contando el dolor que les provocó.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini

El duro descargo de Estefanía Pasquini, tras los rumores de embarazo

Durante los últimos meses, en redes sociales, se viralizó una imagen supuestamente real que daba a indicaba que Alberto Cormillo y Estefanía Pasquini estaban esperando su segundo hijo. Sin embargo, la misma se realizó con Inteligencia Artificial, y generó el enojo de la pareja. Rápidamente, algunos medios de comunicación lo comenzaron a difundir, lo que hizo que la nutricionista tomara cartas sobre el asunto y expusiera su dolor ante la fake news. En su cuenta de Instagram, compartió un video, donde desmentía los rumores y apuntaba contra los que lo habían viralizado.

“Leer o escuchar que estaba embarazada no fue un comentario más o un rumor, para mí fue un golpe duro. No tengo forma de quedar embarazada si no es por medio de un tratamiento, por un tema personal que tengo”, reveló en el clip. De esta manera, contó en detalle lo que fue el embarazo de su hijo Emilio, y cómo sigue recordándolo en la actualidad. “Con Alberto estamos súper felices de haber tenido a Emilio porque me han llegado a decir que era imposible con mi condición. Eso no borra todo lo que vivimos: los malestares que tuvimos, los tratamientos intensos, los años en los que no conseguíamos nada, una pérdida en el medio”, expresó.

Los usuarios quedaron impactados ante el doloroso descargo, pero ella agradeció a aquellos que se preocuparon por preguntarle si la noticia era falsa. En el mismo posteo, compartió una reflexión escrita. "Hay cosas que parecen “comentarios sin importancia”, pero no lo son. Leer o escuchar que estoy embarazada, cuando no es así, no es un rumor más. Es un golpe. Porque en nuestro caso, no es un tema simple ni liviano. No puedo “quedar” embarazada sin atravesar tratamientos, procesos largos, desgastantes, emocionalmente muy duros. Detrás de eso hay historia", comenzó exponiendo. De esta manera, invitó a que se fuera más cuidado al momento de difundir una fake news, ya que no siempre se sabía la verdad. "A veces, lo que para uno es una simple frase, para otro es una herida. Cuidarnos también es eso", cerró.

La historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini fueron alumna y profesor, mientras la nutricionista realizaba sus estudios universitarios. Sin embargo, en 2012, tras haberse recibido, ella comenzó a trabajar en la Clínica de Nutrición y Salud Dr. Cormillot. Fue allí que el vínculo entre ellos cambió, y Pasquini decidió intantar conquistar al reconocido médico.

La relación amorosa comenzó formalmente hacia finales de 2018, y ellos sellaron su amor en una boda íntima el 8 de diciembre de 2019, en el barrio de Villa Devoto. El romance siguió creciendo, sobre todo cuando decidieron tener un hijo juntos. Tras varios tratamiento que la propia Estefanía contó en sus redes sociales, en septiembre de 2021, nació su primer hijo, Emilio, y el momento se transformó en un acontecimiento que generó gran repercusión mediática.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini

La pareja no duda en mostrar el amor que se tiene en todo momento, y de enfrentar los escándalos de su vida pública. En las últimas semanas, surgieron rumores de un nuevo embarazo, que provocó el dolor y enojo por parte de ambos. Fue por eso que Estefanía Pasquini lanzó un doloroso descargo en su cuenta de Instagram, donde exponía la situación que habían estado viviendo con Alberto Cormillot. Sus seguidores no dudaron en apoyarla y enviarle mensajes de fuerza en los comentarios.

A.E