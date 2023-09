Luego de varios meses tras la gran final de Gran Hermano 2022, varios de los participantes están experimentando problemas con su salud mental tras la alta exposición que vivieron en la casa más famosa del país. El caso más reciente y grave fue el de Maxi Giudici, que fue asistido por su amigo Alexis Cone Quiroga.

Justamente había sido El Cone quien, horas antes, había admitido que padeció más de un ataque de ansiedad en las últimas semanas. Pero no fue el primer "hermanito" que padece estos ataques, ya que su exnovia Coti Romero también reveló que tiene serios problemas anímicos. Tomás Holder también vivió fuertes episodios días atrás en el Bailando 2023.

El "Cone" en el Bailando 2023.

La repentina fama que los invadió al abandonar la casa de Gran Hermano, junto a las oportunidades laborales y el gran cambio en su estilo de vida al parecer fue demasiado para algunos de los exparticipantes del reality.

Imagen reciente de Alexis Quiroga.

En "Editando Tele", Alexis "El Cone" Quiroga confesó: "La semana pasada tuve dos ataques de esos, algo así como le pasó a Holder. El miércoles tuve que llamar a un amigo porque sentía que me ahogaba, me faltaba el aire... no sé cómo explicarlo".

Qué dijo Coti Romero sobre sus ataques de pánico

En agosto, la exparticipante de Gran Hermano expresó en Intrusos: “Tuve crisis y ataques de pánico. Me llegué a cortar, no llegaría a decir intento de suicidio pero me llegué a cortar para sentir alivio, todavía se están curando las heridas, no fue hace mucho. Estoy mal, quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo".

Además, Coti Romero, ex de Alexis Cone Quiroga, demostró su preocupación por su participación en el Bailando 2023: "Me da miedo no poder aguantar y no cumplir ese sueño de chiquita, me da miedo no poder disfrutar y es difícil. Mi mamá llora todo el tiempo también porque me ve así".

J.C.C