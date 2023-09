En las últimas horas, Maxi Giudici generó mucha sorpresa, pero también mucha preocupación en los medios y en todo el entorno que rodea a Gran Hermano, luego de que se conociera la noticia de que intentó suicidarse. Guido Záffora reveló quien fue la primera persona que asistió al cordobés luego de que ingiriera pastillas clonazepam.

El ex Gran Hermano fue ingresado al hospital de Ramos Mejía en el que quedó internado. El SAME emitió el siguiente comunicado: “Personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano Jose Guidici con diagnóstico intento de suicidio”.

Revelan que un ex Gran Hermano fue quien llegó a salvar a Máximo Giudici del intento de suicidio

Desde sus redes sociales, el ex Gran Hermano posteó: “Todavía sigo acá. Son las nueve de la mañana. Desde la una que estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”.

Guido Záffora esclareció el panorama y contó que un ex Gran Hermano fue quien asistió a Máximo Giudici luego de su intentó de suicidio. "La mamá lo llamó al Cone llorando porque él le dijo: 'Voy a hacer una locura'", aclaró el periodista con respecto al suceso.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

