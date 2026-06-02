jueves 04 de junio del 2026
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ACTUALIDAD 02-06-2026 23:25

Todos los ganadores de los Premios Sur 2026

Todos los galardonados de una noche en la que se premió a lo mejor del cine argentino.

Dolores Fonzi, Fernán Miras y Angelo Mutti Spinetta en los Premios Sur 2026
Dolores Fonzi, Fernán Miras y Angelo Mutti Spinetta en los Premios Sur 2026 | Sergio Piemonte - CARAS

Se entregaron los Premios Sur 2026 que premia a lo mejor del cine argentino. Desde el teatro Presidente Alvear, la 20° ceremonia reunió a los nombres más importantes de la noche y a títulos como Belén, La Mujer de la fila, El Mensaje y Gatillero, que acumularon los premios más importantes de la noche.

Además, Cecilia Roth, Lucrecia Martel y Luis Alberto Scalella recibieron sus premios Honor. Durante la noche, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, homenajeó a Luis Brandoni

PREMIOS SUR
Cecilia Roth en los Premios Sur 2026

Todos los ganadores de los Premios Sur 2026

MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN

  • Belén — Dolores Fonzi (GANADOR)
  • El Mensaje — Iván Fund
  • Gatillero — Cris Tapia Marchiori
  • La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

  • Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
  • El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas
  • LS83 — Herman Szwacbart
  • Weser — Fernando Spiner (GANADOR)

MEJOR SERIE DE FICCIÓN

  • Atrapados
  • El Eternauta (GANADOR)
  • Menem
  • Viudas Negras: P*tas y Chorras

MEJOR ÓPERA PRIMA

  • Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
  • La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti
  • La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando (GANADOR)
  • Muña Muña — Paula Morel Kristof

MEJOR CORTOMETRAJE

  • Compraventa — Tomás Murphy
  • Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez
  • R12 — Facundo Aybar
  • Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab (GANADOR)

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

  • Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho (GANADOR)
  • Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes
  • España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa
  • Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo
  • México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin
  • Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso
  • República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos
  • Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura
premios sur
Gatillero

MEJOR DIRECCIÓN

  • Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila
  • Cris Tapia Marchiori — Gatillero
  • Dolores Fonzi — Belén
  • Iván Fund — El Mensaje (GANADOR)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

  • Dolores Fonzi — Belén
  • Mara Bestelli — El Mensaje
  • Marilú Marini — 27 Noches (GANADOR)
  • Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

  • Alberto Ammann — La Mujer de la Fila
  • Daniel Hendler — 27 Noches
  • Marcelo Subiotto — El Mensaje (GANADOR)
  • Sergio Podeley — Gatillero

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Camila Pláate — Belén (GANADOR)
  • Carla Peterson — 27 Noches
  • Julieta Cardinali — Belén
  • Laura Paredes — Belén
premios sur
Belen

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Fernán Mirás — Mazel Tov (GANADOR)
  • Juan Minujín — Adulto
  • Luis Campos — La Mujer de la Fila
  • Luis Machín — Belén

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

  • Anika Bootz — El Mensaje (GANADOR)
  • Camila Peralta — Nancy
  • Camila Pláate — Belén
  • Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

  • Alfonso González Lesca — Adulto
  • Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo (GANADOR)
  • Federico Heinrich — La Mujer de la Fila
  • Pedro Fontaine — Los Renacidos
PREMIOS SUR
Angelo Mutti Spinetta en los Premios Sur 2026

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

  • Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila
  • Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo
  • Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero (GANADOR)
  • Iván Fund — El Mensaje

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

  • Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches
  • Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén (GANADOR)
  • Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83
  • Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación
PREMIOS SUR
Dolores Fonzi en los Premios Sur 2026

MEJOR FOTOGRAFÍA

  • Gustavo Schiaffino — El Mensaje
  • Javier Juliá — Belén
  • Martín Sapia — Gatillero (GANADOR)
  • Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila

MEJOR MONTAJE

  • Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila
  • Andrés Pepe Estrada — Belén (GANADOR)
  • Iván Fund — El Mensaje
  • Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación

MEJOR SONIDO

  • Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero (GANADOR)
  • Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila
  • Leandro De Loredo — Belén
  • Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

  • Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación
  • Marilina Bertoldi — Belén
  • Mauro Mourelos — El Mensaje
  • Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila (GANADOR)

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

  • Ana Cambre — Gatillero
  • Micaela Saiegh — Belén
  • Sebastián Orgambide — 27 Noches (GANADOR)
  • Yamila Fontán — La Mujer de la Fila
27 Noches
27 Noches

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila
  • Constanza Balduzzi — Homo Argentum
  • Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén
  • Roberta Pesci — 27 Noches (GANADOR)

MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN

  • Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén
  • Karina Comporino — La Mujer de la Fila
  • Mariángeles Capparelli — Gatillero (GANADOR)
  • Oscar Mulet — Homo Argentum

 

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