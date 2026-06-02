Se entregaron los Premios Sur 2026 que premia a lo mejor del cine argentino. Desde el teatro Presidente Alvear, la 20° ceremonia reunió a los nombres más importantes de la noche y a títulos como Belén, La Mujer de la fila, El Mensaje y Gatillero, que acumularon los premios más importantes de la noche.

Además, Cecilia Roth, Lucrecia Martel y Luis Alberto Scalella recibieron sus premios Honor. Durante la noche, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, homenajeó a Luis Brandoni.

Cecilia Roth en los Premios Sur 2026

Todos los ganadores de los Premios Sur 2026

MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN

Belén — Dolores Fonzi (GANADOR)

El Mensaje — Iván Fund

— Iván Fund Gatillero — Cris Tapia Marchiori

— Cris Tapia Marchiori La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

— Juanjo Pereira El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas

— Clarisa Navas LS83 — Herman Szwacbart

— Herman Szwacbart Weser — Fernando Spiner (GANADOR)

MEJOR SERIE DE FICCIÓN

Atrapados

El Eternauta (GANADOR)

Menem

Viudas Negras: P*tas y Chorras

MEJOR ÓPERA PRIMA

Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

— Juanjo Pereira La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti

— Javier Beltramino y Diego Peretti La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando (GANADOR)

— María Laura Berch y Laura Chiabrando Muña Muña — Paula Morel Kristof

MEJOR CORTOMETRAJE

Compraventa — Tomás Murphy

— Tomás Murphy Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez

— Alejandro Gallo Bermúdez R12 — Facundo Aybar

— Facundo Aybar Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab (GANADOR)

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho (GANADOR)

Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes

España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa

Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo

México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin

Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso

República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos

Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura

Gatillero

MEJOR DIRECCIÓN

Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila

— La Mujer de la Fila Cris Tapia Marchiori — Gatillero

— Gatillero Dolores Fonzi — Belén

— Belén Iván Fund — El Mensaje (GANADOR)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Dolores Fonzi — Belén

Mara Bestelli — El Mensaje

Marilú Marini — 27 Noches (GANADOR)

Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto Ammann — La Mujer de la Fila

Daniel Hendler — 27 Noches

Marcelo Subiotto — El Mensaje (GANADOR)

Sergio Podeley — Gatillero

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Camila Pláate — Belén (GANADOR)

Carla Peterson — 27 Noches

Julieta Cardinali — Belén

Laura Paredes — Belén

Belen

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Fernán Mirás — Mazel Tov (GANADOR)

Juan Minujín — Adulto

Luis Campos — La Mujer de la Fila

Luis Machín — Belén

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Anika Bootz — El Mensaje (GANADOR)

— El Mensaje Camila Peralta — Nancy

— Nancy Camila Pláate — Belén

— Belén Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Alfonso González Lesca — Adulto

— Adulto Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo (GANADOR)

— La Llegada del Hijo Federico Heinrich — La Mujer de la Fila

— La Mujer de la Fila Pedro Fontaine — Los Renacidos

Angelo Mutti Spinetta en los Premios Sur 2026

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila

Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero (GANADOR)

Iván Fund — El Mensaje

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches

Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén (GANADOR)

Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83

Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación

Dolores Fonzi en los Premios Sur 2026

MEJOR FOTOGRAFÍA

Gustavo Schiaffin o — El Mensaje

o — El Mensaje Javier Juliá — Belén

— Belén Martín Sapia — Gatillero (GANADOR)

— Gatillero Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila

MEJOR MONTAJE

Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila

Andrés Pepe Estrada — Belén (GANADOR)

Iván Fund — El Mensaje

Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación

MEJOR SONIDO

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero (GANADOR)

Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila

Leandro De Loredo — Belén

Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación

Marilina Bertoldi — Belén

Mauro Mourelos — El Mensaje

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila (GANADOR)

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ana Cambre — Gatillero

Micaela Saiegh — Belén

Sebastián Orgambide — 27 Noches (GANADOR)

Yamila Fontán — La Mujer de la Fila

27 Noches

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila

— La Mujer de la Fila Constanza Balduzzi — Homo Argentum

— Homo Argentum Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén

— Belén Roberta Pesci — 27 Noches (GANADOR)

MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN