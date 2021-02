El contundente mensaje de Matías Defederico en pleno conflicto con Cinthia Fernández

El regreso a las clases presenciales trajo un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ya que la "angelita" afirmara que su exmarido y padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, no cumple con la cuota alimentaria fijada en la justicia sino que también no le da respuestas a las obligaciones que le conciernen respecto a la escuela y a los útiles de las chicas. Y lejos de dejar pasar la acusaciones de ella él hizo un fuerte descargo.

"No subestimen al calladito, su silencio tal vez no se debe a ser tonto. Su silencio, tal vez, se debe a ser sabio. Tal vez esté esperando el momento exacto, calmando su enojo, para hablar con altura y así evitar nivelarse a la bajeza de quienes fallidamente intentan humillarlo", escribió en una historia de Instagram.

Defederico publicó los chats privados con Cinthia Fernández

Furioso luego de que Cinthia le reclame que se va de vacaciones y no se ocupa de los materiales de sus hijas, el futbolista publicó chats privados Fernández, en los que desmintió lo que haya decía: "Miércoles 27 de enero, mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella, por los libros para las nenas. No tuve respuesta... Nunca dije no puedo".

Así Matías Defederico se defendió de los ataques de su ex mostrando que siempre estuvo presente. ¿A quién le crees, a él o a ella?