Ayer Pampita participó en LAM y dio su firme opinión sobre el ganador de las PASO 2023, Javier Milei: “Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba hoy en casa, es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad”.

Con la presencia de Jorge Lanata desde un móvil, la modelo continuó: “¿Cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de otros países. Bueno. No hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compara las armas y hay tiroteos en escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

Así como en una reciente entrevista le preguntaron por los dichos de Lali Espósito, el programa radial “López 910” no se perdió la oportunidad de preguntarle a Milei por los dichos de la reconodica conductora. Fiel a su estilo, el candidato no dudó en cuestionar a la modelo.

¿Qué dijo Javier Milei sobre los dichos de Pampita en LAM?

Cuando le consultaron por el "miedo" que expresó la modelo sobre la posibilidad de comprar armas en el programa de Ángel de Brito, el candidato de "Libertad Avanza" sentenció: "Está bien, que no las tenga (las armas). Lo que pasa es que creer que Pampita es neutral es una tontería".

Para cerrar el tema, Javier Milei explicó por qué no cree que Pampita sea neutral: “Es la esposa del señor Moritán, alguien que se encargó de ensuciarme de Juntos por el Cambio”.

J.C.C