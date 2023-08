El Bailando 2023 está muy cerca de estrenarse y el día de ayer martes por la noche, los participantes, el flamante jurado junto al icónico conductor Marcelo Tinelli, se reunieron en una magnifica noche para posar frente a las cámaras y retratar la imagen oficial del esperado reality.

Entre las figuras del bailando, se encuentran varios exjugadores de Gran Hermano 2022, que lucieron espectaculares atuendos, entre ellos Romina Uhrig que habló sobre el triunfo de Javier Milei y apoyo a Lali Espósito y se mostró un tanto incómoda mientras sacan las fotos en las escalinatas del Hipódromo de Palermo.

Desde Twitter, el Ejército de LAM grabó a los participantes mientras sonreían y posaban, pero llamó la atención Romina, que se encontraba en la parte de atrás y recostada sobre las escaleras, con cara de pocos amigos y al parecer, adolorida por sus zapatos.

Romina Uhrig sentada en las escaleras del Hipódromo de Palermo

‘’Se cansó Romi Uhrig’’, escribieron desde la cuenta oficial de LAM, en donde se puede apreciar a la diputada mirando sus plataformas nude con ganas de sacárselos, además de lucir un vestido con destellos dorados y coleta alta.

Qué dijo Romina Uhrig sobre Javier Milei y Lali Espósito

Luego de que Javier Milei ganara las PASO 2023 el domingo pasado, diversas figuras se mostraron en contra del economista, Uhrig fue una de ellas, que en una nota para LAM se mostró a favor de Lali Espósito que escribió un fuerte descargo.

“¿Cómo viste el triunfo de Milei?”, indagó Ángel de Brito y la exparticipante de Gran Hermano contestó: “No lo comparto, estoy a full ahí con Lali. Me preocupa mucho que gane, prefiero que gane Bullrich pero justamente este hombre no, no me gustan las propuestas, me dan escalofríos”.

Finalmente, Romina Uhrig expresó: “Para mí fue como un voto castigo porque la gente está cansada, enojada y también lo votaron muchos adolescentes”.

