Johnny Allon falleció a los 82 años este domingo. El empresario y conductor de programas de música supo ganarse el corazón de los argentinos y, ahora, dejó un profundo vacío en la industria. Títulos como " El show de Johnny Allon" y "Johnny Allon presenta" permanecerán en la memoria colectiva, pues, marcaron a una generación que hoy lo recuerda con mucho cariño.

A pesar de que tenía un tiempo alejado de la televisión en una de sus últimas entrevistas manifestó su deseo de volver a trabajar en la industria. "Gracias a Dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer, menos".

Asimismo, horas antes de su muerte, había publicado en sus redes sociales el regreso de uno de sus programas vía internet. Con mucha emoción, Johnny Allon expresó: "Hoy nos volvemos a ver a las 14 y a las 22 hora. Los acompaño y ustedes me acompañan", cerrando con su icónica frase: "¡Cambiame la música!".

El mensaje de Luis Ventura tras la muerte de Johnny Allon

Horas después, tras confirmarse su muerte, el post se llenó de comentarios de cientos de fanáticos despidiéndolo y agradeciéndole por todas las veces que acompañó a los argentinos con buena música y humor.

Post de Luis Ventura sobre Johnny Allon

Por otra parte, varios famosos reaccionaron a su partida y uno de ellos fue Luis Ventura, quien dejó un desgarrador mensaje en Instagram para despedir al mítico conductor: "Murió un grande de la tele y del rock, Johnny Allon. A los 82 años se fue de gira. Fue el primer productor independiente en tener un camión de exteriores... Siempre fue vanguardia", escribió el también presidente de APTRA, notablemente afectado.

AM