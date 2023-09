Jorge Rial ironizó sobre el homenaje a Silvina Luna que hizo Luis Ventura cuando en su momento defendió a Aníbal Lotocki. Cabe recordar que tiempo atrás, Ventura aseguró que escribiría un libro sobre Lotocki contando otra versión de los hechos, que es la que figura en los expedientes que según su palabra, es muy diferente a la que las víctimas exponían en los medios.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Luis Ventura : "No voy a devolver, no voy a entrar. Hoy la relación con Jorge es en tribunales. Hay un planteo judicial que hizo él y yo hice otro, así que todo lo que es mediático quedará en lo mediático. Vamos a la Justicia que fue lo que él pidió. Yo estoy devolviendo lo que él tiró".

El polémico comentario de Luis Ventura sobre la causa de Silvina Luna y Lotocki

El periodista fue entrevistado por Socios del Espectáculo, donde expresó: "Que decida la justicia, yo no me voy a poner en juez ni verdugo. No quiero tomar posición, porque a lo mejor tengo miedo de equivocarme…pero si las denuncias se hacen en la justicia, y pedimos eso ¡Escuchemos a la justicia! Así de simple".

"Yo escucho algunas cosas, gente que juzga, que condena y realmente no tienen elementos jurídicos para hacerlo. Me da la impresión qué hay que esperar a que sea la justicia la que determine, ya lo hizo en primera instancia, que es lo que corresponde", agregó Ventura muy seguro de su posición.

"Acá un tema de concepto para mí. Si queremos justicia, que es lo que estamos reclamando, hay que escuchar la ley. Y si la ley está mal el reclamo no es en la casa de Lotocki, es en el Congreso. Yo veo mucho desconocimiento en el tema de la ley. Hay que leer los expedientes, yo lo hice", cerró Luis Ventura.