Karina Mazzoco cruzó a Luis Ventura en vivo al hablar sobre la foto íntima de Fátima Flórez y Javier Milei

Karina Mazzocco intenta cuidar las formas al hablar en "A la Tarde", el programa de América TV que se emite en horario de protección a los más chicos, por eso la conductora tuvo que ponerle los puntos al aire a Luis Ventura mientras debatían sobre la foto íntima de Fátima Florez y Javier Milei.

Al hablar sobre la polémica imagen que apareció en la cuenta oficial de la imitadora, Karina se mostró temerosa de lo que su compañero podría decir. Todo comenzó cuando el periodista comentó un móvil de la expareja de la humorista y mencionó un antiguo video íntimo de ambos: “¿Ustedes se acuerdan lo que fueron los videos de Fátima con Norberto, llenos de fuego?”.

Imagen reciente de Karina Mazzocco.

Y sus comentarios no terminaron ahí, ya que el panelista agregó: "Hubo un momento en la relación que fue sexo y fuego puro, sino no durás 22 años. No vaya a ser que esto sea un tema del momento y después se desvanezca”.

Al escucharlo, fue Karina Mazzocco quien lo indagó y le consultó: "¿Vos decís que Fátima se está equivocando en probar con Milei?", a lo que Luis Ventura respondió: “No lo sé, pero lo da como algo seguro, consagrado”. Y la conductora continuó: “Le estás bajando el pulgar al romance de Milei y Fátima”.

Karina Mazzocco le marcó el límite a Luis Ventura en vivo

Al escuchar la acusación de la conductora, el periodista se defendió y argumentó: “No, no le estoy bajando el pulgar. Estoy hablando de vida, de un camino recorrido. Uno sabe lo que es una pareja, una calentura, un polvo…".

En ese momento, Karina Mazzoco decidió ponerle un límite a Luis Ventura y comentarle que estaban en un horario de protección a los niños: "Hay chiquitos, niños, mirando la tele. Estás hablando en un idioma muy de entrecasa. Así no, así en la tele no”.

J.C.C