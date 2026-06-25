El desgarrador mensaje de María Eugenia de las Trillizas de Oro a 8 años de la muerte de su hija: "Seguí cuidándonos"

El 25 de junio es una fecha imposible de olvidar para María Eugenia Fernández Rousse. Y es que este año se cumplieron ocho años de la muerte de su hija mayor, Geñi, quien falleció en 2018 a los 34 años tras luchar contra un cáncer de mama. Como suele ocurrir en cada aniversario significativo, el recuerdo volvió a hacerse presente con fuerza en la familia.

María Eugenia y si hija Geñi

A través de las redes sociales de las Trillizas de Oro, María Eugenia decidió rendirle homenaje con una publicación cargada de emoción. Junto a una fotografía en la que aparecen sonriendo juntas, la cantante abrió su corazón y compartió unas palabras que conmovieron a sus seguidores, reflejando que el dolor de la pérdida sigue intacto pese al paso del tiempo.

El mensaje de María Eugenia Fernández

"Ocho años ya pasaron...", escribió María Eugenia al comienzo de su publicación. Luego continuó con una reflexión íntima sobre la ausencia de su hija y el lugar que sigue ocupando en la vida de toda la familia: "Te extraño cada día más. Nos dejaste a Cesitar y a Cala, que son el fiel reflejo tuyo", expresó la integrante de las Trillizas de Oro en referencia a sus nietos, fruto del matrimonio de Geñi con el arquitecto César Bustos.

María Eugenia le dedicó un mensaje a su hija, Geñi

Finalmente, María Eugenia cerró el mensaje con una frase tan sencilla y a la vez desgarradora: "Seguí cuidándonos y ayudándome a seguir". No es la primera vez que la familia la recuerda públicamente. Apenas unas semanas atrás, en el que habría sido su cumpleaños número 42, también le dedicaron un sentido homenaje en redes sociales con una fotografía acompañada por un breve mensaje lleno de cariño.

Cómo fueron los últimos días de Geñi

La vida de Geñi estuvo marcada por el arte y la docencia. Pintora y profesora de artes plásticas, desarrollaba su actividad en un taller propio ubicado en General Rodríguez, donde también construyó su vida familiar junto a su esposo y sus dos hijos. Sin embargo, todo cambió cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Durante más de dos años atravesó distintos tratamientos, incluyendo una cirugía y sesiones de quimioterapia.

Geñi sigue presente en los corazones de su familia

En sus últimos días permaneció internada en el Hospital Alemán. La situación coincidió además con el reciente regreso de las Trillizas de Oro a la televisión, que habían vuelto a la pantalla con el programa Mañanas nuestras. Mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, María Eugenia continuó cumpliendo con sus compromisos laborales hasta que debió ausentarse para acompañar a su hija. Hoy, ocho años después de aquel lamentable suceso, el recuerdo de Geñi continúa más vivo que nunca.