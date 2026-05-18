Laura Laprida mostró cómo transforma su living: del rincón favorito de su hijo al mejor lugar para trabajar con solo dos cambios

​El hogar contemporáneo ha dejado de ser un espacio estático para convertirse en un escenario dinámico, capaz de adaptarse a las múltiples facetas de nuestra vida cotidiana. En esta constante búsqueda de armonía, la optimización de los ambientes se vuelve fundamental, especialmente cuando se intenta conciliar la crianza con los compromisos laborales. Instalada desde hace un tiempo en Madrid, Laura Laprida demostró a través de un video en sus redes sociales que no se requieren grandes reformas para reconfigurar una habitación, sino una mirada inteligente sobre los elementos que nos rodean. Con solo dos movimientos estratégicos, la actriz transformó su sala de estar en España en un estudio perfectamente apto para una producción audiovisual.



​La rutina matutina de Laura Laprida y el espacio infantil junto a Otto

​La jornada en la capital española comienza con calma y calidez. En los primeros fragmentos del video posteado por Laura Laprida, se la observa disfrutando de un té matcha, un ritual que antecede a las dinámicas familiares. El living, en ese momento, pertenece por completo a su pequeño hijo, Otto.

Una colorida alfombra de juegos interactiva domina el suelo, rodeada de juguetes, libros didácticos y un canasto organizador. ​Este sector está diseñado minuciosamente para estimular el crecimiento de Otto, reflejando una maternidad sumamente presente y conectada. La escena transmite una atmósfera de complicidad y juego, donde el confort del niño es la prioridad absoluta dentro de un ambiente luminoso y confortable. Sin embargo, la versatilidad de la arquitectura interior permite que este paisaje lúdico mute por completo en cuestión de minutos.

Laura Laprida y su hijo Otto



​Los dos sutiles cambios de Laura Laprida para rediseñar el living madrileño



​La transformación de la sala de estar ocurre de manera fluida y sumamente organizada. El primer cambio clave implementado por Laura Laprida consiste en despejar el área central. Con precisión, retira los objetos del niño y procede a levantar y guardar la gran alfombra infantil, dejando al descubierto el suelo de madera y una elegante alfombra de fibras naturales que define una estética mucho más sobria y adulta.

​El segundo movimiento se enfoca en el orden del mobiliario principal. La actriz acomoda los almohadones del gran sillón color borgoña, devolviéndole la simetría y la sofisticación a la sala. Al retirar los elementos de Otto de la vista y reordenar los textiles, el living recupera instantáneamente un aire minimalista, limpio y sofisticado, ideal para recibir un equipo de trabajo o iniciar una jornada de filmación.

Laura Laprida se casó con Eugenio Levis en 2020, rodeada de su mamá, sus tías y su abuela

​El equilibrio profesional y la faceta actoral de Laura Laprida



​Una vez reconfigurado el ambiente, el plano cambia para dar paso a la faceta laboral de la modelo. Un equipo técnico ingresa instalando un trípode y una cámara profesional. Es en este nuevo set donde Laura Laprida realiza una transición estilística: se quita el abrigo informal para lucir un elegante chaleco sastrero, retoca su maquillaje frente a un pequeño espejo de mano y posa con soltura ante el lente.

Hija de una de las Trillizas de oro, su faceta de modelo



​Como una de las hijas de las famosas Trillizas de Oro (María Eugenia Fernández Rousse), la actriz lleva el arte en los genes y ha consolidado una sólida carrera internacional. Tras brillar en Argentina en producciones como Historia de un clan, Millennials y Campanas en la noche, su talento cruzó el océano, destacándose en series rodadas en España como Sagrada familia (Netflix) y Paraíso (Movistar Plus+).

Este video es el reflejo de un desafío contemporáneo: la convivencia armónica entre el desarrollo profesional y la crianza. Laura Laprida ejemplifica cómo las transiciones espaciales facilitan los roles diarios, permitiendo cumplir con las exigencias de la maternidad y la profesión sin perder el estilo.