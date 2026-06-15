La tierna negociación de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos

Si hay algo que no se puede negar de las Trillizas de Oro es el buen vínculo que existe entre sus integrantes. En varias oportunidades, las cantantes han mostrado en sus redes sociales momentos familiares emotivos, cargados de amor y también divertidos, como la historia de Instagram que publicó María Laura Fernández Rousse con sus dos nietos.

El ida y vuelta de María Laura de las Trillizas de Oro con sus nietos

Las Trillizas de Oro no sólo son conocidas por su carrera artística, sino también, por haber formado una familia adorable y numerosa. En esta oportunidad, María Laura, conocida en su entorno como Iaia, compartió el pedido que le hicieron sus nietos antes de dormir. A través de un video de Instagram, la famosa capturó el divertido momento. "Mañana es feriado y Iaia quiere dormir", expresó Fernández Rousse.

Las Trillizas de Oro con uno de sus nietos//Instagram

El clip que parecería un momento cotidiano como tantos en la familia, se convirtió en un video muy comentado en las redes sociales. Todo ocurrió, cuando la cantante intentó darle algunas indicaciones a sus nietos para que descansen y también, ella pueda lograr pegar un ojo. “Bueno, y ahora se van a dormir los dos bien calladitos, ¿sí?”, dijo y agregó: “Y mañana me hacen un gran favor. Me hacen un gran favor. Mañana se van a levantar bien...”.

En ese momento los pequeños interrumpieron a su abuela y expresaron: “Temprano”. A partir de allí se dio un ida y vuelta de una negociación divertida entre abuela y nietos. “No, no, no. Tarde, tarde, tarde. Se levantan...”, respondió la Trilliza de Oro, mientras, los niños insisten que se iban a levantar temprano. “No a las cinco de la mañana y a las seis cómo se despiertan ustedes, que ni los pajaritos están”, reaccionó la artista entre risas.

María Laura de Las Trillizas de Oro con sus nietos//Instagram

El video de María Laura de las Trillizas de Oro terminó de forma inesperada

En la grabación que compartió María Laura de las Trillizas de Oro a sus seguidores de Instagram, no solo se puede ver un momento gracioso, sino que hubo una situación que enterneció a los usuarios. “Si se despiertan temprano, me voy, me agarro el auto y me voy”, advirtió la famosa y en ese instante uno de sus nietos propuso: “A la una”.

María Laura hablando con sus nietos//Instagram

Ese instante provocó las risas de la cantante que quedó descolocada con las ocurrencias de sus nietos. “No, a la una no, porque entonces son tres... Bueno, entonces me voy. Me voy y voy a apagar las luces. Entonces, a ver si entendieron. Mañana se van a despertar bien...”, expuso la artista. Sin embargo, los menores lejos de dar tregua seguían diciendo que se iban a levantar temprano. “Dios mío”, cerró la famosa.

A través de esta publicación de Instagram, las Trillizas de Oro demostraron una vez más, los momentos especiales que viven y le dedican a sus nietos. Si algo caracteriza a las hermanas es esa unión familiar inquebrantable que supieron construir y que tanto divierten a sus seguidores, quienes esperan más capítulos del clan Fernández Rousse.