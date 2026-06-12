El emotivo homenaje de las Trillizas de Oro, a 42 años del nacimiento de Geñi, la hija de María Eugenia

Con el corazón abierto, las Trillizas de Oro publicaron en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para homenajear a María Eugenia Laprida conocida como Geñi, la hija mayor de María Eugenia y sobrina de María Emilia y María Laura Fernández Rousse. Las artistas compartieron unas conmovedores palabras en conmemoración del cumpleaños número 42 de la joven, quien falleció en el 2018, luego de luchar contra un cáncer de mamá.

El emotivo posteo de las Trillizas de Oro a Geñi en Instagram

Desde su muerte, cada cumpleaños de Geñi se ha convertido en un ritual prudente, pero conmovedor; tanto su madre como sus tías la recuerdan con cariño en sus redes sociales, manteniendo viva la memoria de la joven con palabras cargadas de emotividad. “Feliz cumple Geñi”, escribieron las Trillizas de Oro en su cuenta de Instagram, junto a dos emojis: un corazón verde y una paloma blanca.

La trilliza de Oro, María Eugenia junto a su hija Geñi //Instagram

La publicación de las cantantes aparece acompañada de una fotografía de María Eugenia Laprida que late la nostalgia de un amor congelado en el tiempo. La imagen no es casual, sino que muestra la naturalidad y la frescura de la joven. Allí se puede ver a la hija María Eugenia Fernández Rousse sonriendo, sin artificios, con la piel salpicada de lunares, una prenda oscura y el cabello suelto. Una captura que parece tomada de un momento de felicidad.

Homenaje de las Trillizas de Oro para Geñi, la hija de María Eugenia //Instagram

Quién era Geñi, la hija mayor de una de las Trillizas de Oro

Geñi heredó de las Trillizas de Oro su pasión por el arte y eso la convirtió en artista plástica. Estaba casada con el arquitecto César Bustos, con quién fue madre de César y Cala y tenía apenas 34 años cuando tuvo que enfrentar la dura enfermedad. Afrontó su situación con coraje, rodeada de su familia, luchó contra el cáncer de mama durante dos años y medio hasta su inevitable desenlace.

La muerte de la joven dejó un dolor inmenso en la familia que sigue calando hondo en los corazones de sus seres queridos. En una entrevista para el streaming Bondi, María Eugenia Fernández Rousse habló de la ausencia de su hija y manifestó: “Es como si vos tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan” y agregó: “La gente que pasa por lo que yo pasé, sabe perfectamente lo que siente, lo que pasa, es un duelo eterno”.

Geñi, la hija de María Eugenia Fernández Rousse //Instagram

En los últimos años, las Trillizas de Oro encontraron en sus redes sociales una vía para homenajear a Geñi. A través de publicaciones que contienen palabras alusivas, tiernos emojis y fotografías, las artistas mantienen viva su presencia y recuerdo. Así lo hacen cada aniversario de su muerte y también, de su nacimiento, como este 11 de junio, el día en que la artista plástica hubiera cumplido 42 años.